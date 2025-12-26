Language
    हापुड़ में चौकीदार ने मालिक की कोठी से तारों का बंडल चोरी कर बेचा, आरोपी अवैध चाकू सहित गिरफ्तार

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:05 PM (IST)

    हापुड़ में एक चौकीदार को उसके मालिक की कोठी से तार चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का तार और एक अवैध चाकू भी ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली पुलिस ने एक चौकीदार को उसके मालिक की पुरानी कोठी से तारों की चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से अवैध चाकू और चोरी किए तारों को बेचकर मिले पांच हजार रुपये भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपित को के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि 25 दिसंबर की रात उप निरीक्षक रविंद्र कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि गांधीगंज गढ़ रोड स्थित पुनीत कुमार की पुरानी कोठी का चौकीदार शालू कुमार चोरी के तार लेकर रामपुर रोड पर आ रहा है।

    तलाशी में मिला चाकू और पांच हजार कैश

    पुलिस टीम ने रामपुर रोड पर ओम बिल्डिंग मैटेरियल के पास चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने जिला बुलंदशहर के आवास विकास ज्ञानलोक बस्ती के शालू कुमार को दबोच लिया हुई। तलाशी में उसकी जींस की जेब से एक अवैध चाकू और पांच हजार रुपये बरामद हुए।

    पूछताछ में शालू कुमार ने कबूल किया कि उसने सात दिसंबर 2025 की रात करीब आठ बजे मालिक पुनीत कुमार की कोठी से तारों के बंडल चोरी किए थे। कुछ तार उसने झाड़ियों में छिपा रखे थे, जो पुलिस ने बरामद कर लिए, जबकि बाकी तारों को टुकड़े करके कबाड़ियों को बेच दिया।

    बेचे गए तारों से मिले पैसों में से ज्यादातर उसने शराब पीने में खर्च कर दिए और उसके पास महज पांच हजार रुपये ही रुपये बचे थे। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।