Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में धार्मिल स्थल की जमीन पर किया अवैध कब्जा, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन

    By Rahul Gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:20 PM (IST)

    हापुड़ के बासतपुर गांव में ग्रामीणों ने मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि एक व्यक्ति मंदिर की जमीन पर निर्माण कर रहा था। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में धौलाना में तहसील क्षेत्र के गांव बासतपुर में बृहस्पतिवार को ग्रामीणों ने मंदिर की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासनिक टीम ने तुरंत निर्माण कार्य रुकवाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीणों के अनुसार, गांव में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के पास लगभग 20 गज भूमि खाली पड़ी हुई है, जिसे मंदिर परिसर का हिस्सा माना जाता है। आरोप है कि गांव का ही एक व्यक्ति इस भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। बुधवार देर शाम उसने खाली पड़ी भूमि पर निर्माण शुरू कराने के उद्देश्य से ईंटें व अन्य निर्माण सामग्री डलवा दी।

    बृहस्पतिवार की सुबह जब ग्रामीणों को इसका पता चला तो वे मौके पर पहुंच गए और निर्माण रुकवाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और निर्माण कार्य तत्काल बंद कराया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक कोई भी निर्माण नहीं किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में मंदिर का ताला तोड़कर दानपात्र उड़ा ले गए चोर, ग्रामीणों ने की पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग

    इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध जताया। उपजिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर टीम गठित की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी।

    वहीं, प्रदर्शन के दौरान शिवकुमार, दुरकुमार, गौरव पाल, जसवीर, तेजवीर, अर्जुन, आदेश, नितिन, कमल सिंह, विशाल सिंह, सोनू, गजराज, दीपक राणा, संदीप, प्रशांत राणा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।