हापुड़ में धार्मिल स्थल की जमीन पर किया अवैध कब्जा, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में धौलाना में तहसील क्षेत्र के गांव बासतपुर में बृहस्पतिवार को ग्रामीणों ने मंदिर की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासनिक टीम ने तुरंत निर्माण कार्य रुकवाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया।

ग्रामीणों के अनुसार, गांव में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के पास लगभग 20 गज भूमि खाली पड़ी हुई है, जिसे मंदिर परिसर का हिस्सा माना जाता है। आरोप है कि गांव का ही एक व्यक्ति इस भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। बुधवार देर शाम उसने खाली पड़ी भूमि पर निर्माण शुरू कराने के उद्देश्य से ईंटें व अन्य निर्माण सामग्री डलवा दी।