    हापुड़ में वाहन चोर गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, चोरी में इस्तेमाल उपकरण बरामद

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    हापुड़ पुलिस ने अशोक इंटर कॉलेज के पास से वाहन चोर गिरोह के दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की एक बाइक, वाहनों के कटे हु

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली पुलिस ने अशोक इंटर कॉलेज के पास से वाहन चोर गिरोह के दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी की एक बाइक, वाहनों के कटे हुए पुर्जे व चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरोह से जुड़े सदस्यों की तलाश की जा रही है।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मंगलवार वह पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य बाइक पर सवार होकर अशोक इंटर कॉलेज तरफ आ रहे हैं।

    सूचना पर पुलिस टीम ने संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को दो संदिग्ध अलग-अलग बाइक पर सवार होकर आते दिखाई दिए। रुकने का इशारा किया तो आरोपी ने फरार होने का प्रयास किया, लेकिन, घेराबंदी करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी नगर क्षेत्र के गांव सरावा का ललित व हर्षित हैं।

    पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गिरोह के सदस्य वाहन चोरी करते थे। रात के वक्त वह रेकी कर दोपहिया वाहनों को निशाना बनाते थे। बाद विभिन्न उपकरणों की मदद से वाहनों का लाक तोड़ देते थे और वाहन लेकर फरार हो जाते थे। आरोपियों से गिरोह से जुड़े कुछ अन्य सदस्यों के नाम भी प्रकाश में आए हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाल बिछा रही है।

     