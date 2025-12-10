हापुड़ में वाहन चोर गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, चोरी में इस्तेमाल उपकरण बरामद

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली पुलिस ने अशोक इंटर कॉलेज के पास से वाहन चोर गिरोह के दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी की एक बाइक, वाहनों के कटे हुए पुर्जे व चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरोह से जुड़े सदस्यों की तलाश की जा रही है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मंगलवार वह पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य बाइक पर सवार होकर अशोक इंटर कॉलेज तरफ आ रहे हैं।