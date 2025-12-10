हापुड़ में 4 दिन तक बंद रहेगा ये रेलवे फाटक, वाहन चालकों को झेलनी पड़ेगी परेशानी

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में नगर से स्याना मार्ग रेलवे लाइन की मरम्मत के कारण 51 सी फाटक पर चार दिनों तक आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। जिसके चलते वाहन चालक और राहगीरों को लंबा फेर काटकर वैकल्पिक मार्गों से होकर आना जाना पड़ेगा।

स्टेशन अधीक्षक शिवमूर्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया स्याना मार्ग स्थित रेलवे फाटक संख्या 51 सी की रोड सरफेस अत्यंत खराब हो गई है। इस गेट की रोड मरम्मत का कार्य 10 तारीख की सुबह सात बजे बंद हो जाएगा और 13 तारीख की सुबह सात बजे तक कार्य पूरा कराया जाएगा।