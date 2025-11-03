कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला: आज दोपहर 12 बजे से एनएच-9 समेत कई मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू, 6 नवंबर तक रहेगा बदलाव

Language
    By Mukul Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले के चलते हापुड़ में आज दोपहर 12 बजे से 6 नवंबर तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। नेशनल हाईवे-9 समेत गढ़मुक्तेश्वर के 20 किलोमीटर के दायरे में बदलाव किया गया है ताकि जाम से बचा जा सके। दिल्ली, हरियाणा और मेरठ से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। यातायात पुलिस को तैनात किया गया है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले के दौरान नेशनल हाईवे-9 समेत गढ़मुक्तेश्वर व अन्य मार्गों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके मद्देनजर सोमवार (आज) दोपहर 12 बजे से हल्के, भारी व व्यावसायिक वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू हो जाएगा। यह रूट डायवर्जन मेला क्षेत्र से 20 किलोमीटर की परिधि में किया गया है। रूट डायवर्जन छह नवंबर की शाम छह बजे तक के लिए लागू रहेगा।

    20 किलोमीटर के दायरे में रूट डायवर्जन

    गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में दिल्ली, हरियाणा, मेरठ, गाजियाबाद, राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत विभिन्न राज्यों व जिलों से लोग शामिल होने के लिए आते हैं। इसके चलते हाई-वे समेत आस-पास के क्षेत्रों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाल ही में मेले का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाम न लगने देने के लिए आदेश दिए थे। जिसके बाद मेला क्षेत्र से 20 किलोमीटर के दायरे में रूट डायवर्जन को शामिल किया गया है। जिससे लोगों को जाम के झाम को न झेलना पड़े।

    प्रतिदिन करीब 60 हजार वाहनों का काफिला

    दूसरी ओर एनएच-9 व एनएच-334 से प्रतिदिन करीब 15 हजार भारी व व्यावसायिक व 45 हजार से अधिक निजी व तीन पहिया वाहन गुजरते हैं। कार्तिक मेले के दौरान इन सड़कों पर वाहनों का दबाव और अधिक बढ़ जाता है। मेले में पहुंचने वाले लोग बड़ी संख्या में भैंसा-बुग्गी व ट्रैक्टर-ट्राली से भी आते हैं। इनकी गति धीमी होने के कारण समस्या बढ़ जाती है। इसके चलते रूट डायवर्जन कर दिया गया है।

    जिले में ऐसे होगा वाहनों का आवागमन

    • दिल्ली/पंजाब/हरियाण/राजस्थान से मुरादाबाद/बरेली जाने वाला यातायात -
    • दिल्ली/पंजाब/हरियाणा/राजस्थान की ओर से आकर मुरादाबाद/बरेली की ओर जाने वाले भारी वाहन लाल कुआं से दादरी, सिकंदराबाद और डासना से पैरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए दादरी जीटी रोड से सिकंदराबाद, बुलंदशहर, नरोरा, बबराला, बहजोई, डिबाई, चंदौसी के रास्ते होकर मुरादाबाद को जाएंगे।

    गाजियाबाद से मुरादाबाद/बरेली जाने वाला यातायात

    • गाजियाबाद की ओर से आकर मुरादाबाद/बरेली की ओर जाने वाले भारी वाहन सोना पेट्रोल पंप से होकर गुलावठी, नरोरा, बबराला, बहजोई, डिबाई, चंदौसी के रास्ते होकर मुरादाबाद को जाएंगे।
    • हापुड़ से बुलंदशहर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली की ओर जाने वाला वाहन सोना पेट्रोल पंप से होकर गुलावठी, नरोरा, बबराला, बहजोई, डिबाई, चंदौसी के रास्ते होकर मुरादाबाद को जाएंगे।
    • अलीगढ़, बुलंदशहर की ओर से आने वाला यातायात अलीगढ़, बुलंदशहर की ओर से आकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार व देहरादून की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन सोना पेट्रोल पंप से ततारपुर चौराहा, टियाला अंडरपास होते हुए गंतव्य को जाएंगे।
    • मेरठ से बुलंदशहर, अलीगढ़ की ओर जाने वाला यातायात मेरठ से आकर टियाला अंडरपास, ततारपुर चौराहा, सोना पेट्रोल पंप से गुलावठी की ओर अपने गंतव्य को जाएंगे।
    • दिल्ली की ओर से शाहजहांपुर, बरेली, लखनऊ को जाने वाली लंबे रूट की बसें/पिकअप स्याना से डायवर्ट कराकर बुलंदशहर, नरौरा, बबराला, बहजोई, डिबाई, चंदौसी के रास्ते होकर गंतव्य को जाएंगे।

    बाहरी जिलों में यह है रूट डायवर्जन की व्यवस्था

    • दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाला यातायात: दिल्ली से वाया डासना ईस्टर्न पैरीफेरल रोड सिकंदराबाद, बुलंदशहर-नरौरा-डिबाई-बबराला-बहजोई-चंदौसी होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।
    • मेरठ से मुरादाबाद जाने वाला यातायात: मेरठ वाया मवाना रोड-मीरापुर बैराज-बिजनौर-सिटी-नगीना-धामपुर-कांठ-छजलैट होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।
    • मुरादाबाद से गाजियाबाद, दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात मुरादाबाद वाया छजलैट-कांठ-धामपुर-नगीना-बिजनौर-मीरापुर बैराज-मवाना-मेरठ से गाजियाबाद होते हुए गंतव्य को जाएंगे।
    • मुरादाबाद व अमरोहा से वाया जोया-नोगांवा सादत-नूरपुर-हल्दौर-बिजनौर-मीरापुर बैराज-मवाना-मेरठ से गाजियाबाद होते हुए गंतव्य को जाएंगे।
    • गजरौला से दिल्ली एवं गाजियाबाद की ओर जाने वाला यातायात: गजरौला चौपला से वाया मंडी धनौरा-चांदपुर-हल्दौर-बिजनौर-मीरापुर बैराज-मवाना-मेरठ से गाजियाबाद होते हुए गंतव्य को जाएंगे।
    • मेरठ से बुलंदशहर, संभल व रामपुर की ओर जाने वाला यातायात: किठौर (मेरठ) वाया मुदाफरा-टियाला अंडरपास-ततारपुर चौराहा-सोना पेट्रोल पंप चौराहा (एनएच-334)- गुलावठी नरौरा-बबराला-बहजोई-चंदौसी के रास्ते अपने गंतव्य को जाएंगे।

    "सोमवार (आज) से हल्के व भारी समेत सभी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू करा दिया जाएगा। पूरी कोशिश की है मेले के मद्देनजर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। जगह-जगह पर यातायात पुलिस को लगाया गया है।"

    -छविराम सिंह, यातायात निरीक्षक

