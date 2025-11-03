कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला: आज दोपहर 12 बजे से एनएच-9 समेत कई मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू, 6 नवंबर तक रहेगा बदलाव

जागरण संवाददाता, हापुड़। कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले के दौरान नेशनल हाईवे-9 समेत गढ़मुक्तेश्वर व अन्य मार्गों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके मद्देनजर सोमवार (आज) दोपहर 12 बजे से हल्के, भारी व व्यावसायिक वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू हो जाएगा। यह रूट डायवर्जन मेला क्षेत्र से 20 किलोमीटर की परिधि में किया गया है। रूट डायवर्जन छह नवंबर की शाम छह बजे तक के लिए लागू रहेगा।

20 किलोमीटर के दायरे में रूट डायवर्जन गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में दिल्ली, हरियाणा, मेरठ, गाजियाबाद, राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत विभिन्न राज्यों व जिलों से लोग शामिल होने के लिए आते हैं। इसके चलते हाई-वे समेत आस-पास के क्षेत्रों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाल ही में मेले का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाम न लगने देने के लिए आदेश दिए थे। जिसके बाद मेला क्षेत्र से 20 किलोमीटर के दायरे में रूट डायवर्जन को शामिल किया गया है। जिससे लोगों को जाम के झाम को न झेलना पड़े।

प्रतिदिन करीब 60 हजार वाहनों का काफिला दूसरी ओर एनएच-9 व एनएच-334 से प्रतिदिन करीब 15 हजार भारी व व्यावसायिक व 45 हजार से अधिक निजी व तीन पहिया वाहन गुजरते हैं। कार्तिक मेले के दौरान इन सड़कों पर वाहनों का दबाव और अधिक बढ़ जाता है। मेले में पहुंचने वाले लोग बड़ी संख्या में भैंसा-बुग्गी व ट्रैक्टर-ट्राली से भी आते हैं। इनकी गति धीमी होने के कारण समस्या बढ़ जाती है। इसके चलते रूट डायवर्जन कर दिया गया है।