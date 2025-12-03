Hapur News: ठंड से बचाव के लिए रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरा तैयार, एक बार में ठहर सकेंगे 40 लोग
हापुड़ में ठंड बढ़ने के कारण नगर पालिका ने रेलवे स्टेशन के पास एक अस्थायी रैन बसेरा बनवाया है, जिसमें 40 लोगों के सोने की व्यवस्था है और 24 घंटे पुलिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। ठंड को बढ़ता देख नगर पालिका के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन के पास अस्थाई रैन बसेरे को बनवा दिया है। रैन बसेरे में एक बार में करीब 40 लोग सो सकेंगे। वहीं, दूसरी ओर रैन बसेरे में 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने मंगलवार को रैन बसेरे का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को देखा।
नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष ठंड से मौसम में तीन रैन बसेरे बनाए जाते हैं। इनमें से मजीदपुरा मोहल्ले में स्थाई रैन बसेरे में ठंड से बचाव की व्यवस्था और उसमें लोगों के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा एक रेलवे स्टेशन के पास व एक अतरपुरा चौपले के पास अस्थाई रैन बसेरे का निर्माण कराया जाता है।
पिछले वर्ष तक अस्थाई रैन बसेरों को वाटर प्रूफ टेंट लगाकर उनका निर्माण कराया जाता था। जिसके कारण लोगों को वहां ठंड का एहसास होता था। लेकिन इस बार इन रैन बसेरों को लोहे की चादर लगाकर बनाया गया है।
ईओ संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास बनाए गए रैन बसेरे में 40 सिंगल बेड की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बेड पर रजाई, गद्दे व तकिये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रैन बसेरे के बाहर अलाव की भी व्यवस्था कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि अतरपुरा चौपला पर भी रैन बसेरा बनवाया जा रहा है। मजीदपुरा मोहल्ला स्थित स्थाई रैन बसेरे को पहले ही चालू करा दिया गया था। नगर के विभिन्न स्थानों पर रैन बसेरे तक पहुंचने के लिए संकेतक भी लगाए जाएंगे।
