अंडे के पैसे मांगने पर कैंटीन संचालक के भतीजे की हत्या, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
हापुड़ में अंडे के पैसे मांगने पर दो सगे भाइयों ने कैंटीन संचालक के भतीजे अरमान की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं।
केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में अंडों के रुपये मांगने पर दो सगे भाइयों ने थाना देहात क्षेत्र के किठौर मार्ग स्थित कैंटीन संचालक के भतीजे की चाकू से वार कर हत्या कर दी। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दोनों नामजद हत्यारोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने एक हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपित की तलाश कर रही है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव असौड़ा के मोहल्ला बकंद के जुल्फिकार ने बताया कि किठौर मार्ग पर उसकी उवेश गुलजार कन्फेक्शनरी के नाम से कैंटीन है। वहां अंडे का स्टॉल भी लगा हुआ है। सोमवार शाम वह अपनी कैंटीन पर बैठे थे। उनका जीजा गुलजार भी वहां मौजूद था। इसी बीच उसका भतीजा अरमान दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसके पीछे-पीछे गांव के मोहल्ला अहसान नगर का अमन और उसका छोटा भाई आदिश वहां पहुंच गए।
बताया कि अंडे लेने के बाद रुपये मांगने पर दोनों ने विवाद शुरू कर दिया। इसी बीच अमन ने अरमान की बगल में चाकू घोंप दिया। जैसी ही अरमान लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा तो आदिश ने उस पर ईंट से हमला कर दिया।
स्थानीय लोगों को मौके पर आता देखकर हमलावर वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने लोगों की मदद से घायल अरमान को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसे गढ़ रोड स्थित निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मगर, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अरमान की मौत की खबर मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया।
सूचना के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उन्होंने बताया कि मामले में अमन और आदिश के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फरार हत्यारोपित की तलाश कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कई दिन से हत्या की फिराक थे आरोपित
जुल्फिकार ने बताया कि हत्यारोपित आए-दिन झगड़ा फसाद करते रहते हैं। कुछ दिन पहले हत्यारोपितों व अरमान के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद से हत्यारोपित उसकी हत्या के फिराक में थे। सोमवार शाम को अरमान ससुराल से अपनी पत्नी शहरीन को लेकर घर आया था। शाम करीब छह बजे वह घर से निकला। रास्ते में ही हमलावरों ने उसे घेर लिया। जान बचाकर वह वहां से भाग निकला और उसकी कैंटीन पर पहुंच गया। जहां पीछे-पीछे हमलावर भी पहुंच गए। उन्होंने चाकू अरमान की बगल में घोंप उसकी हत्या कर दी।
डेढ़ माह की गर्भवती है अरमान की पत्नी
अरमान का निकाह 7 अगस्त 2025 को थाना देहात क्षेत्र के गांव सलाई की शहरीन से हुआ था। शहरीन करीब डेढ़ माह की गर्भवती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पति की हत्या हो जाएगी। अरमान की मौत के सदमे से वह बदहवास हो गई है। अरमान के पिता इमरान, माता इरम, भाई आहद, बहन असबा व आफरीन का भी रो-रोकर बुरा हाल है। रोते बिलखते दंपती ने बताया कि उनके पुत्र को मौत देने वालों को भी मौत मिलनी चाहिए।
