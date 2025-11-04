'आत्महत्या के लिए किया इतना मजबूर... पिता ने मौत को लगा लिया गले', बर्तन व्यापारी सुसाइड मामले में बड़ा एक्शन

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के कसेरठ बाजार में प्रमुख व्यापारी वेद प्रकाश अग्रवाल को कुछ आरोपियों ने इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया। व्यापारी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। यह वहीं चार लोग हैं, जिनका नाम व्यापारी ने आत्महत्या से पूर्व अपने सुसाइड नोट में लिखा था। अब पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करने में जुट गई है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में कसेरठ बाजार ज्वाला वाली गली के अंकुर अग्रवाल ने बताया कि उनके पिता वेद प्रकाश अग्रवाल (60 वर्षीय) एक सफल व्यापारी थे। पिछले काफी से मोहल्ला श्रीनगर कॉलोनी के के.के. अग्रवाल, उनका बेटा अंकुर अग्रवाल, भाई रजनीश अग्रवाल और सुशील अग्रवाल उसके परिवार को निशाना बना रहे थे।

बताया कि प्रॉपर्टी और रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद के कारण यह सभी लोग बारी-बारी से या कभी-कभी एक साथ घर-दुकान पर आकर झूठे मुकदमे की धमकी देते थे। इन्होंने पीड़ित, उसके पिता और पत्नी के खिलाफ फर्जी एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इसके अलावा, जीएसटी और इनकम टैक्स विभागों में झूठे प्रार्थना पत्र देकर व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी।

वहीं, कुछ समय पहले इन लोगों ने दुकान पर आकर पिता को धमकी दी थी कि या तो वह आत्महत्या कर लें, वरना आरोपी पिता व उनके परिवार को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस मानसिक दबाव से पिता काफी परेशान हो चले थे।

सुसाइड नोट ने किया पर्दाफाश अंकुर अग्रवाल ने बताया कि एक नवंबर 2025 की रात आठ बजे की पिता खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। अगली सुबह दो नवंबर को करीब आठ बजे पीड़ित की पत्नी उन्हें चाय देने गईं। उन्होंने देखा कि पिता का शरीर अकड़ गया था और कमरे में वोमिटिंग कर रखी थी। पत्नी ने तुरंत उसे सूचना दी। इसके बाद तुरंत स्थानीय चिकित्सक को बुलाया, जिन्होंने पिता को मृत घोषित कर दिया। जांच के दौरान पीड़ित को पिता के पास एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें के. के. अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, रजनीश अग्रवाल और सुशील अग्रवाल को आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया गया है।