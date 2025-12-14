हापुड़ सूटकेस कांड का खुलासा: रेप की शिकायत की धमकी पर युवती की दंपती ने की थी हत्या, झारखंड की थी मृतका

जागरण संवाददाता, हापुड़। एक दिसंबर को पिलखुवा थाना क्षेत्र के एनएच-9 रामा अस्पताल के सामने गन्ने के खेत में सूटकेस में एक युवती का कंकाल मिला था। पुलिस ने रविवार को मामले का पर्दाफाश करते हुए दंपती को गिरफ्तार किया है।

रेप कर बना ली थी अश्लील वीडियो सूटकेस में मिले कंकाल की शिनाख्त भी कर ली गई है। सूटकेस में मिले कंकाल की पहचान झारखंड की युवती के रूप में हुई है। आरोपित दंपती युवती को मेड का कार्य कराने के लिए यहां लाया था। पूछताछ में युवक ने स्वीकारा है कि उसने युवती साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना ली थी। युवती ने इसकी शिकायत पुलिस से करने के लिए कहा तो दंपती ने डंडे से उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपित दंपति के पास से हत्या में प्रयुक्त डंडा व तीन मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किया है।

गुमशुदगी के संबंध में आए थे कुछ लोग अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एनएच-9 पर एक खेत में काले सूटकेस में एक महिला का कंकाल बरामद हुआ था। पुलिस द्वारा विभिन्न बिंदुओं को आधार बनाकर मामले की जांच शुरू कर की गई।

इस मामले का खुलासा करने के लिए पिलखुवा पुलिस व स्वाट टीम को लगाया गया था। महिला के दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र के होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दिल्ली में पहुंच गई। दिल्ली के थानों में मृतका की पहचान कराने के पोस्टर चस्पा किए गए।

जांच के दौरान पुलिस टीम दिल्ली के थाना विवेक विहार थाने पहुंची, जहां पता चला कि एक युवती के गुमशुदगी के संबंध में कुछ लोग आए थे। सिमडेगा की रहने वाली थी महिला जानकारी के बाद पता चला कि सविता विहार के रहने वाले एक बड़े कारोबारी युवती की गुमशुदगी के संबंध में थाने आए थे। उनसे से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनके यहां पर एक मेड कार्य करती है। वह काफी दिनों से डरी-सहमी हुई है और उसने ही एक युवती की हत्या को होते हुए देखा है। इसके बाद पुलिस टीम ने मेड से जानकारी जुटाई। पता लगा कि जिस युवती का शव सूटकेस में बरामद हुआ है, वह झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले के ठेठाईगर थाने के एक गांव की रहने वाली थी।

पुलिस से शिकायत करने की कह रही थी बात पुलिस ने मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ी तो उन्होंने पिलखुवा के गांव डूहरी कट से एक दंपती को गिरफ्तार किया। दंपती जिला हापुड़ के थाना सिंभावली के गांव नवादा कलां निवासी अंकित कुमार और झारखंड के जिला सिमडेगा के थाना ठेठाइंगर के कैरया कुडपानी निवासी कलिस्ता उर्फ काली है। पूछताछ में दंपती ने बताया कि वह झारखंड की गरीब महिलाओं व युवतियों को घरों में मेड के रूप में कार्य दिलाते हैं। अंकित ने मृतका के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली थी। मृतका ने पुलिस से शिकायत कर उसे फंसाने की धमकी दी तो दंपति ने उसकी डंडे से प्रहार कर हत्या कर दी थी।

किराये के मकान में की थी युवती की हत्या अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि आरोपित दंपती वर्तमान में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपला पर रेलवे फाटक को पार कर शकरपुर रोड पर बनी एक काॅलोनी में किराये के मकान में रह रहा है। मृतका को कलिस्ता ने आठ माह पहले ही नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया था। पति अंकित ने उसकी नौकरी दिल्ली के एक मकान में लगवाई थी, लेकिन युवती ने वहां से नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद से ही वह आरोपित अंकित और कलिस्ता उर्फ काली के पास रह रही थी।