हापुड़ में किसानों की बल्ले-बल्ले, सिंभावली और ब्रजनाथपुर चीनी मिल ने खातों में भेजे करोड़ों रुपये

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ जिले की दोनों चीनी मिलों द्वारा मंगलवार को सात करोड़ 22 लाख रुपये का गन्ना भुगतान किसानों के खाते में डाला गया है। वहीं, शेष भुगतान को भी जल्द देने का मिल प्रबंधन दावा कर रहा है।

आइआरपी अनुराग गोयल ने मंगलवार को किसानों के खाते में सात करोड़ 22 लाख रुपये का भुगतान जारी किया। उन्होंने बताया कि तीन नवंबर से दो दिसंबर के बीच जिले की दोनों चीनी मिलो सिंभावली एवं ब्रजनाथपुर द्वारा अलग अलग तारीख में 44 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खाते में भेजा गया है।