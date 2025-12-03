हापुड़ में किसानों की बल्ले-बल्ले, सिंभावली और ब्रजनाथपुर चीनी मिल ने खातों में भेजे करोड़ों रुपये
हापुड़ जिले की चीनी मिलों ने किसानों के खाते में 7 करोड़ 22 लाख रुपये का गन्ना भुगतान किया है। सिंभावली और ब्रजनाथपुर मिलों द्वारा कुल 44 करोड़ रुपये ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ जिले की दोनों चीनी मिलों द्वारा मंगलवार को सात करोड़ 22 लाख रुपये का गन्ना भुगतान किसानों के खाते में डाला गया है। वहीं, शेष भुगतान को भी जल्द देने का मिल प्रबंधन दावा कर रहा है।
आइआरपी अनुराग गोयल ने मंगलवार को किसानों के खाते में सात करोड़ 22 लाख रुपये का भुगतान जारी किया। उन्होंने बताया कि तीन नवंबर से दो दिसंबर के बीच जिले की दोनों चीनी मिलो सिंभावली एवं ब्रजनाथपुर द्वारा अलग अलग तारीख में 44 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खाते में भेजा गया है।
मंगलवार को सिंभावली चीनी मिल ने पांच करोड़ छह लाख और ब्रजनाथपुर चीनी मिल ने दो करोड़ 16 लाख रुपये का भुगतान भेजा है। उन्होंने बताया कि किसानों का शेष भुगतान करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 25 नवंबर एवं दो दिसंबर को वह किसानों के खाते में 18 करोड़ 53 लाख रुपये का भुगतान भेज चुके हैं।
अगले कुछ दिनों में गन्ना भुगतान में और तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, कुछ किसानों का कहना है कि नया पेराई सत्र शुरू हुए तीन सप्ताह का समय हो गया, लेकिन किसानों को अभी तक पिछले पेराई सत्र का भी पूर्ण भुगतान नहीं मिला है। ऐसे में किसानों को अपना कार्य कर्ज लेकर करना पड़ रहा है।
