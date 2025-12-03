Hapur Crime: लुटेरों ने व्यक्ति को लिफ्ट देकर तमंचे के बल पर लूटे 20 हजार रुपये, तीन आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कार सवार तीन लुटेरों ने व्यक्ति को लिफ्ट देकर तमंचे के बल पर 20 हजार रुपये की लूट कर ली। सूचना पर कोतवाली थाना क्षेत्र के सरावा व जोगीपुरा गांव के जंगल में लूटेरों की घेराबंदी कर ली।

पुलिस सर्विलांस सूचना के आधार पर उनका पीछा कर रही थी। खुद को पुलिस से घिरा देख वैगनआर कार में सवार बदमाशों ने गोली चला दी। जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से लूट करने के दो आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों समेत तीनों आरोपी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वहीं पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से लूटे हुए 20 हजार रुपये समेत घटना में प्रयुक्त अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि 112 कंट्रोल रूम में मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति से कार सवार तीन बदमाशों ने लिफ्ट देकर तमंचे के बल पर 20 हजार रुपये की लूट कर ली है। साथ ही सूचना में यह भी बताया गया था कि पीड़ित को बदमाश मोदीनगर रोड पर फेंककर फरार हो गए हैं।

सूचना प्राप्त होते ही कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट पुलिस बल के साथ सरावा अड्डे पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को देखकर कार सवार लुटेरों ने अपनी कार को सरावा गांव की ओर मोड़ दिया।

पुलिस की टीम ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग में थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट बाल-बाल बच गए। सरावा व जोगीपुरा गांव के जंगल में जवाबी कार्रवाई के दौरान दो लुटेरों को पुलिस की गोली लग गई। जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों समेत तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।