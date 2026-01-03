Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल पर हापुड़ के लोगों ने जमकर छलकाए जाम, आबकारी विभाग को मिला बंपर राजस्व

    By Kesav Tyagi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:37 PM (IST)

    हापुड़ में नए साल 2026 के जश्न के दौरान 31 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक रिकॉर्ड तोड़ ₹3 करोड़ की शराब बिकी। यह बिक्री पिछले वर्षों की तुलना में काफी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नए साल 2026 के आगमन पर जिले में शराब प्रेमियों ने जमकर जाम छलकाए।

    केशव त्यागी, हापुड़। नए साल 2026 के आगमन पर जिले में शराब प्रेमियों ने जमकर जाम छलकाए। 31 दिसंबर 2025 से एक जनवरी 2026 तक महज दो दिनों में शराब दुकानों से करीब तीन करोड़ रुपये की शराब बिकी, जो पिछले वर्षों के मुकाबले रिकार्ड तोड़ आंकड़ा है। इस बंपर बिक्री से आबकारी विभाग को भारी राजस्व मिला, जो सरकारी खजाने को मजबूत करने में योगदान देगा।

    जिले में कुल 254 शराब दुकानें संचालित हैं। जिनमें 143 देशी शराब , 104 कंपोजिट (अंग्रेजी) शराब और सात माडल शाप शामिल हैं। इन दुकानों पर नए साल की पूर्व संध्या से ही ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब की बिक्री सबसे ज्यादा रही, जहां जिले की आधी से अधिक आबादी रहती है।

    वहीं, शहरी इलाकों में अंग्रेजी शराब और बीयर की खपत में इजाफा देखा गया। आंकड़ों के मुताबिक, इन दो दिनों में करीब 1.60 करोड़ रुपये की देसी शराब , 1.10 करोड़ रुपये की अंग्रेजी शराब और 30 लाख रुपये की बीयर की बिक्री। कुल मिलाकर, देसी और विदेशी शराब की मांग लगभग बराबर रही, जो लोगों की बदलती पसंद को दर्शाता है।

    पिछले वर्षों की तुलना करें तो 31 दिसंबर 2022 और एक जनवरी 2023 को 2.30 करोड़, 2023-24 में 2.60 करोड़ और 2024-25 में 2.75 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। इस साल की तीन करोड़ की बिक्री से साफ है कि शराब शौकीनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

    जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि त्योहारों के मौके पर शराब की मांग हमेशा बढ़ जाती है, और इस बार भी पिछले वर्षों से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। मासिक औसत बिक्री 18-20 करोड़ रुपये रहती है, लेकिन नए साल जैसे अवसरों पर यह दोगुनी हो जाती है। विभाग ने अवैध शराब की तस्करी और मिलावट रोकने के लिए विशेष टीमें तैनात की थीं, जिससे कोई बड़ा उल्लंघन नहीं हुआ।