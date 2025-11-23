हापुड़ में स्क्रैप कारखाने में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला इलाका; तीन घंटे बाद पाया जा सका काबू
हापुड़ के चितौली रोड पर एक स्क्रैप कारखाने में रविवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग पुराने वाहनों से तेल निकालने वाली मशीन में स्पार्किंग के कारण लगी। आग ने कई वाहनों और पार्ट्स को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल, सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। चितौली रोड स्थित एक स्क्रैप कारखाने में रविवार दोपहर करीब 1 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत पुराने वाहनों से डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और काला तेल निकालने वाली वी-पाॅल्यूशन मशीन में स्पार्किंग से हुई।
देखते ही देखते आग ने कारखाने में खड़े आधा दर्जन वाहनों और सैकड़ों कटे हुए वाहन पार्ट्स को अपनी चपेट में ले लिया।
आग लगते ही जोरदार धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई देने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाके सीएनजी सिलिंडर फटने से हुए। हालांकि, कारखाना संचालकों ने धमाके होने से इनकार किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन लाखों का नुकसान होने का अनुमान है। फायर ब्रिगेड की टीम अब कारखाने की एनओसी, अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है।
