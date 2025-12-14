Language
    हापुड़ में दरोगा ने हिस्ट्रीशीटरों संग बना रखा था हनीट्रैप गैंग, दुष्कर्म के झूठे आरोप में फंसाकर करता था वसूली

    By Dharampal Arya Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:14 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक दरोगा और हिस्ट्रीशीटरों के गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि दरोगा ने हिस्ट्रीशीटरों के साथ मिलकर हनीट्रैप गैंग बना ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। जिले के सिंभावली थाने का दरोगा, दो हिस्ट्रीशीटरों और पीआरडी जवान के साथ मिलकर हनीट्रैप गैंग चला रहा था। आरोपितों के गैंग में एक महिला भी शामिल थी, जिससे दुष्कर्म का झूठा आरोप लगवाकर वसूली करते थे।

    गैंग में शामिल कर रखी थी एक महिला

    अब आरोपितों ने अमरोहा जिले के संभल के रहने वाले प्राॅपर्टी डीलर को प्लाॅट देखने के बहाने बुलाकर अगवा कर लिया था। उस पर अपनी साथी महिला से दुष्कर्म का आरोप लगवाया था। फिर उससे पांच लाख रुपयों की मांग की गई, लेकिन सवा लाख रुपयों में फैसला कर लिया गया। रुपयों की वसूली करके और धमकी देकर उसको छोड़ा गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दरोगा सहित गैंग के सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित दरोगा व उसके साथी की तलाश में दबिश दी जा रही हैं। अपराधियों से मिलीभगत में उसको पिछले साल भी सस्पेंड किया गया था।

    सिंभावली थाने में तैनात है एसआई 

    इस मामले में सिंभावली थाने में तैनात एसआई नितिन वर्मा का सामने आया है, जिससे खाकी शर्मसार हुई है। दरोगा नितिन अपनी हनी ट्रैप गैंग चला रहा था। उसके साथ में कुछ महिला और हिस्ट्रीशीटर बदमाश मिले हुए थे। वह मिलकर किसी व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करते थे। हालिया मामला अमरोहा जिले का है। दरोगा नितिन वर्मा अपने हिस्ट्रीशीटर साथी अमरोहा जिले के गजरौला के रहने वाले दीपक, सिंभावली थाने के रझेड़ा गांव के हिस्ट्रीशीटर खालिद, रझेड़ा गांव की ही अपनी गैंग की सदस्य कौसर जहां और अन्य साथी नवीन वर्मा के साथ मिलकर एक प्राॅपर्टी डीलर को निशाना बनाया। दरोगा ने अपने साथ थाने पर तैनात एक पीआरडी के जवान को भी ले लिया।

    आरोपितों ने धमकी देकर उसको छोड़ा

    आरोपितों ने अमरोहा जिले के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर थाना एचोडा कम्बोह के प्रापर्टी डीलर नईम को प्लाट देखने के बहाने से बुलाया और अगवा कर लिया। उसका सामना अपनी महिला साथी से कराकर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। फिर बंधक बनाकर पांच लाख रुपये की मांग की गई। पीड़ित के पास केवल सवा लाख रुपयों की व्यवथा हो पाई। तब आरोपितों ने धमकी देकर उसको छोड़ दिया।

    दरोगा एक अन्य साथी के साथ फरार

    अमरोहा पुलिस ने इस मामले में चार आरोपितों हिस्ट्रीशीटर खालिद निवासी रझेडा थाना सिम्भावली, पीआरडी जवान लाखन निवासी देहरा रायपुर थाना बहादुरगढ़, हिस्ट्रीशीटर दीपक निवासी खेमसिंह काॅलोनी थाना गजरौला जनपद अमरोहा व महिला कौशर पत्नी रियाजुल निवासी गांव रझेडा थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ को थाना गजरौला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, एसआई नितिन पर अपराधियों के साथ मिलकर वसूली करने के इसी तरह के कई आरोप लग रहे हैं। उसकी जांच की जा रही है। वहीं, दरोगा व उसका साथी नवीन वर्मा अभी फरार हैं।

    पहले भी सस्पेंड हो चुका है दरोगा

    "एसआई नितिन को सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। दरोगा ने पिछले साल भी रुपये लेकर जानलेवा हमले का एक झूठा अभियोग पंजीकृत किया था। जांच में सामने आया था कि दरोगा ने एक शातिर से मिलकर झूठा मामला बनवाया था। दरोगा का व्यवहार निंदनीय है।"

    -विनीत भटनागर- अपर पुलिस अधीक्षक, हापुड़।

