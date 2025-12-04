Hapur Accident: दारोगा बोला- पहले अज्ञात वाहन का नंबर दो तब लिखूंगा मुकदमा, SP के आदेश पर केस दर्ज
हापुड़ में दिल्ली रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दारोगा ने अज्ञात वाहन का नंबर न होने पर रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, जिसके बाद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित एसएसवी पुलिस चौकी के पास अनियंत्रित अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। इस मामले में दारोगा ने इसलिए रिपोर्ट नहीं दर्ज की क्योंकि, पीड़ित पक्ष के पास अज्ञात वाहन का नंबर नहीं था।
इस मामले में पीड़ित ने एसपी से शिकायत की। एसपी के आदेश पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में दिल्ली रोड स्थित मोहल्ला अर्जुन नगर के रामचरण ने बताया कि 22 नवंबर 2025 की सुबह करीब साढ़े छह बजे उसका पुत्र बाइक लेकर जा रहा था। एसएसवी चौकी के पास अनियंत्रित अज्ञात वाहन के चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। दुर्घटना में पुत्र को गंभीर चोटें आईं और उसकी बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
24 नवंबर को वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एसएसवी चौकी पहुंचे, जहां तहरीर देने पर दारोगा ने उनसे अज्ञात वाहन का नंबर मांगा। नंबर न बताने पर दारोगा ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। इसके बाद वह कोतवाली पहुंचा और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
यह भी पढ़ें- हापुड़ में अवैध कटों पर लगी लगाम, लगातार अपना रंग दिखा रहा दैनिक जागरण का अभियान
एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालकर वाहन चालक की तलाश कर रही है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की कार्यशैली की भी जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।