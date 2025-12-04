Hapur Accident: दारोगा बोला- पहले अज्ञात वाहन का नंबर दो तब लिखूंगा मुकदमा, SP के आदेश पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित एसएसवी पुलिस चौकी के पास अनियंत्रित अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। इस मामले में दारोगा ने इसलिए रिपोर्ट नहीं दर्ज की क्योंकि, पीड़ित पक्ष के पास अज्ञात वाहन का नंबर नहीं था।

इस मामले में पीड़ित ने एसपी से शिकायत की। एसपी के आदेश पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में दिल्ली रोड स्थित मोहल्ला अर्जुन नगर के रामचरण ने बताया कि 22 नवंबर 2025 की सुबह करीब साढ़े छह बजे उसका पुत्र बाइक लेकर जा रहा था। एसएसवी चौकी के पास अनियंत्रित अज्ञात वाहन के चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। दुर्घटना में पुत्र को गंभीर चोटें आईं और उसकी बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।