Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    5 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी पर 20 हजार का इनाम घोषित, दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया था मामला

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    हापुड़ के बहादुरगढ़ में दवाई कंपनी लगाने के नाम पर कई लोगों से पांच करोड़ रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपित पर पुलिस ने 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किय ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ के बहादुरगढ़ में थाना क्षेत्र के कई गांवों के अनेक लोगों से दवाई कंपनी लगाने के नाम पर करीब पांच करोड़ रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपी पर पुलिस ने 20 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है।ठगी के इस पूरे प्रकरण में दैनिक जागरण ने लोगों की आवाज को प्रमुखता से उठाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के अनेक गांवों में रहने वाले लोगों से सालारपुर गांव में रहने वाले विनीत चौहान उर्फ मोनू एवं उसके साथियों ने दवाई कंपनी लगाने के नाम पर पांच करोड़ रुपये की ठगी कर ली थी।

    इसमें कई लोगों ने तो अपनी जमीन एवं गहने गिरवी रखकर रुपये दे दिए थे। करीब डेढ़ वर्ष से पीड़ित लोग थाने से लेकर जिला एवं मेरठ तक पुलिस के चक्कर काट रहे थे।

    इस मामले में आपके प्रिय अखबार दैनिक जागरण ने कई दिनों तक इस ठगी को लेकर खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी थी। इस मामले में आरोपित के घर की कुर्की भी हो चुकी है।

    थाना प्रभारी धीरज मलिक ने बताया कि अब पुलिस ने विनीत के ऊपर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है।

     