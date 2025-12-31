Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    New Year पर हुड़दंग मचाया तो पड़ेगा भारी, चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:15 PM (IST)

    हापुड़ यातायात पुलिस ने नववर्ष 2026 के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष तैयारी की है। हुड़दंगियों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर नकेल कसने के लिए ...और पढ़ें

    Hero Image

    चेकिंग करती हापुड़ पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। नववर्ष 2026 के जश्न को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हापुड़ यातायात पुलिस ने विशेष तैयारी की है। हुड़दंगियों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर नकेल कसने के उद्देश्य से विशेष प्रबंध किए गए हैं।

    यातायात प्रभारी छवि राम ने बताया कि दो क्विक रिस्पांस टीम गठित की हैं, जिनमें कुल 12 यातायात कर्मी शामिल हैं। प्रत्येक टीम में एक टीएसआई , दो मुख्य आरक्षी और तीन आरक्षी तैनात किए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीमें सुबह नौ बजे से देर रात एक बजे तक शहर में गश्त करेंगी और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करेंगी। साथ ही, सामान्य यातायात ड्यूटी को भी सुबह सात बजे से रात एक बजे तक बढ़ा दिया गया है ताकि शहरवासियों को किसी तरह की असुविधा न हो।

    28 दिसंबर 2025 से अब तक ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत 50 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं तथा कई वाहनों को सीज किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं और किसी भी प्रकार की स्टंटबाजी से बचें। इन नियमों का पालन कर सभी सुरक्षित और खुशी से नया साल मनाएं।

     