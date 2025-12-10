Language
    Delhi Blast: यूपी के इस जिले में सामने आई पुलिस की बड़ी लापरवाही, अब ड्यूटी से गायब रहने वालों पर होगा एक्शन

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    दिल्ली बम विस्फोट के बाद भी, हापुड़ में पुलिस की लापरवाही जारी है। रात में पुलिसकर्मी चौकियों से नदारद रहते हैं, जिससे अपराधियों को भागने का मौका मिलत ...और पढ़ें

    केशव त्यागी, हापुड़। दिल्ली बम विस्फोट की घटना के बाद भी जिम्मेदार नींद से जागने को तैयार नहीं है। आए-दिन आपराधिक वारदात हो रही हैं। बावजूद इसके रात को पिकेट से लेकर चौकी और चौराहों से पुलिसकर्मी नदारद हो जाते हैं। जिससे बदमाशों को फरार होने के लिए खुला रास्ता मिल जाता है।

    मंगलवार रात जिले में पुलिस चौकी, पिकेट, चौक व चौराहों की स्थिति का जायजा लिया। सड़क पर बैरिकेडिंग तो दिखी लेकिन, पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे। चेकिंग प्वाइंट पर पुलिसकर्मी तो दूर एक होमगार्ड तक नजर नहीं आया। कई पुलिस चौकियों पर तो रात में ताले लटके थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पुलिस की लापरवाही अनहोनी को न्योता दे रही है।

    स्थान- शाहपुर चेक पोस्ट

    समय- साढ़े छह बजे

    आपराधिक दृष्टि से थाना गढ़मुक्तेश्वर में शाहपुर चेकपोस्ट गई है। लूट व छिनैती की वारदातों को अंजाम देकर बदमाश यहीं से रास्ते फरार हो जाते हैं। बावजूद इसके रात देर शाम साढ़े छह बजे चेकपोस्ट पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। चेकपोस्ट के मुख्य गेट भी बंद था। वहां खड़े होकर पुलिसकर्मियों को आवाज लगाई गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।

    स्थान - ततारपुर पुलिस चौकी

    समय- सात बजे

    ततारपुर बाइपास से होकर हजारों की संख्या में रात के वक्त वाहन गुजरते हैं। कुछ वाहनों में पुलिस की आंख में धूल झोंककर शराब की तस्करी भी की जा रही है। यहां पुलिस चौकी के साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित है। मगर, रात सात बजे यहां सन्नाटा पसरा हुआ था। चेकिंग के नाम पर साहब की कुर्सी चौकी के अंदर ड्यूटी दे रही थी।

    स्थान - नवीन मंडी

    समय : 07:15 बजे

    महिलाओं से छेड़छाड़ व अन्य घटनाओं को रोकने के लिए गढ़ रोड स्थित नवीन मंडी के पास पुलिस पिंक बूथ बनाया गया है। चेकिंग के लिए सड़क के एक तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। मगर रात सात बजकर दस मिनट पर पिंक बूथ पर कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। बूथ पर कुर्सी और मेज ही सुरक्षा में तैनात थी।

    स्थान- बुलंदशहर रोड बाइपास

    समय : आठ बजे

    बढ़ती आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए बुलंदशहर रोड बाइपास के पास पिकेट बनाई गई है। यहां सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर चेकिंग के आदेश दिए गए हैं। ताकि, बदमाशों की निगरानी के साथ-साथ उनकी धरपकड़ में भी आसानी हो सके। रात करीब आठ बजे यहां न तो कोई पुलिसकर्मी तैनात था न ही बैरिकेडिंग पर चेकिंग की जा रही थी।

    पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर, कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी छोड़कर जानबूझकर कहीं आराम कर रहा था तो इसकी जांच कराएंगे। ऐसे पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। - विनीत भटनागर, एएसपी