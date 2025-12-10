Delhi Blast: यूपी के इस जिले में सामने आई पुलिस की बड़ी लापरवाही, अब ड्यूटी से गायब रहने वालों पर होगा एक्शन

केशव त्यागी, हापुड़। दिल्ली बम विस्फोट की घटना के बाद भी जिम्मेदार नींद से जागने को तैयार नहीं है। आए-दिन आपराधिक वारदात हो रही हैं। बावजूद इसके रात को पिकेट से लेकर चौकी और चौराहों से पुलिसकर्मी नदारद हो जाते हैं। जिससे बदमाशों को फरार होने के लिए खुला रास्ता मिल जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार रात जिले में पुलिस चौकी, पिकेट, चौक व चौराहों की स्थिति का जायजा लिया। सड़क पर बैरिकेडिंग तो दिखी लेकिन, पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे। चेकिंग प्वाइंट पर पुलिसकर्मी तो दूर एक होमगार्ड तक नजर नहीं आया। कई पुलिस चौकियों पर तो रात में ताले लटके थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पुलिस की लापरवाही अनहोनी को न्योता दे रही है।

स्थान- शाहपुर चेक पोस्ट समय- साढ़े छह बजे आपराधिक दृष्टि से थाना गढ़मुक्तेश्वर में शाहपुर चेकपोस्ट गई है। लूट व छिनैती की वारदातों को अंजाम देकर बदमाश यहीं से रास्ते फरार हो जाते हैं। बावजूद इसके रात देर शाम साढ़े छह बजे चेकपोस्ट पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। चेकपोस्ट के मुख्य गेट भी बंद था। वहां खड़े होकर पुलिसकर्मियों को आवाज लगाई गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।

स्थान - ततारपुर पुलिस चौकी समय- सात बजे ततारपुर बाइपास से होकर हजारों की संख्या में रात के वक्त वाहन गुजरते हैं। कुछ वाहनों में पुलिस की आंख में धूल झोंककर शराब की तस्करी भी की जा रही है। यहां पुलिस चौकी के साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित है। मगर, रात सात बजे यहां सन्नाटा पसरा हुआ था। चेकिंग के नाम पर साहब की कुर्सी चौकी के अंदर ड्यूटी दे रही थी।

स्थान - नवीन मंडी समय : 07:15 बजे महिलाओं से छेड़छाड़ व अन्य घटनाओं को रोकने के लिए गढ़ रोड स्थित नवीन मंडी के पास पुलिस पिंक बूथ बनाया गया है। चेकिंग के लिए सड़क के एक तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। मगर रात सात बजकर दस मिनट पर पिंक बूथ पर कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। बूथ पर कुर्सी और मेज ही सुरक्षा में तैनात थी।