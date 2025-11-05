धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम फिर शुरू, एक्शन मोड में आई हापुड़ पुलिस
हापुड़ पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम फिर शुरू की है। धौलाना में थाना प्रभारी मनीष चौहान ने जामा मस्जिद का दौरा किया और शहर काजी जुल्फिकार अहमद से बात की। उन्होंने मानकों का पालन करने और उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। काजी ने सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि सभी लाउडस्पीकरों की जाँच की जाएगी।
संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ हापुड़ पुलिस ने एक बार फिर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पुलिस ने कस्बे में गस्त कर विभिन्न मंदिरों और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों की जांच की।
थाना प्रभारी मनीष चौहान स्वयं दल-बल के साथ धौलाना की जामा मस्जिद पहुंचे और शहर काजी जुल्फिकार अहमद से बातचीत की। उन्होंने निर्देश दिए कि मंदिर और मस्जिद पर केवल निर्धारित मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर लगाए जाएं। यदि एक से अधिक या अत्यधिक ध्वनि क्षमता वाले लाउडस्पीकर पाए गए, तो संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- किसान यूनियन महात्मा टिकैत के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर किया हंगामा, शहानबाज हुसैन समेत कई पर मुकदमा दर्ज
इस दौरान उन्होंने निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि उत्सर्जित करने वाले लाउडस्पीकर को हटाने के निर्देश दिए। शहर काजी जुल्फिकार अहमद ने पुलिस को आश्वस्त किया कि जामा मस्जिद पर लगा लाउडस्पीकर निर्धारित मानक के अनुसार ही है और भविष्य में भी शासन-प्रशासन के सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र के सभी लाउडस्पीकरों की भी जांच की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।