धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम फिर शुरू, एक्शन मोड में आई हापुड़ पुलिस

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ हापुड़ पुलिस ने एक बार फिर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पुलिस ने कस्बे में गस्त कर विभिन्न मंदिरों और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों की जांच की।

