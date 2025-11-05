किसान यूनियन महात्मा टिकैत के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर किया हंगामा, शहानबाज हुसैन समेत कई पर मुकदमा दर्ज
हापुड़ के पिलखुवा में किसान यूनियन महात्मा टिकैत के कार्यकर्ताओं ने छिजारसी टोल प्लाजा पर लेन नंबर 18 को बाधित कर हंगामा किया। टोल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने शहानबाज हुसैन और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कार्यकर्ताओं ने टोल कर्मियों को धमकी भी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ के पिलखुवा में कोतवाली क्षेत्र के छिजारसी टोल प्लाजा पर रविवार दोपहर किसान यूनियन महात्मा टिकैत के कार्यकर्ताओं ने लेन नंबर 18 को बाधित कर हंगामा किया। टोल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, दो नवंबर को दोपहर एक बजे के करीब शहानबाज हुसैन अपने 30-35 साथियों के साथ छह गाड़ियों में सवार होकर टोल पहुंचे और गाड़ियों को लेन नंबर 18 में खड़ा कर धरने पर बैठ गए।
टोल प्रबंधन के अनुसार, किसी भी प्रकार की धरने की पूर्व सूचना प्रशासन या टोल प्रबंधन को नहीं दी गई थी। करीब 10 मिनट तक हापुड़ से गाजियाबाद जाने वाला मार्ग बाधित रहा। इस दौरान टोल के प्रोजेक्ट मैनेजर इंद्रप्रताप सिंह और मैनेजर संदीप यादव को धमकी दी गई कि उनकी गाड़ियां बिना टोल शुल्क के निकाली जाएं।
पुलिस बल और टोल कर्मचारियों ने मौके पर समझा-बुझाकर भीड़ को हटाया। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि शहानबाज हुसैन समेत सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के वीडियो और फोटो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
