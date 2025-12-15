दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर ऐंठे सवा लाख, आरोपी पहले भी लोगों को बना चुका शिकार; दारोगा का खालिद के घर आना जाना

Language
    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:59 PM (IST)

    हापुड़ में दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर परिचित से सवा लाख रुपये ऐंठने वाले खालिद का पुलिस से पुराना गठजोड़ है। सिंभावली थाना क्षेत्र के रझैड़ा गांव ...और पढ़ें

    हापुड़ पुलिस ने बरामद किए अवैध हथियार। जागरण

    ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर अपने परिचित से सवा लाख रुपये ऐंठने वाले खालिद का पुलिस से यह नया गठजोड़ नहीं है। वह इससे पूर्व भी कई बार पुलिस के दम पर लोगों को झूठे केस में फंसाने का षडयंत्र रचता रहा है।

    सिंभावली थाना क्षेत्र के रझैड़ा गांव का खालिद हिस्ट्रीशीटर है। उसने अपने पड़ोसी को फंसाने का षडयंत्र रचा था। उसके घर के पास एक व्यक्ति आटा चक्की चलाता था। करीब सात साल पहले खालिद ने गेहूं की पिसाई कराने के लिए एक व्यक्ति के माध्यम से चक्की संचालक के घर में पांच तमंचे व दो राकेट लॉन्चर रखवा दिए थे।

    चक्की संचालक को फंसाने के लिए उस समय बाबूगढ़ थाना पुलिस का सहारा लिया गया था। हालांकि, हथियार रखकर आने वाले व्यक्ति ने शराब के नशे में इस घटना की चर्चा गांव में कर दी थी। जिससे पुलिस के पहुंचने से पहले ही उन हथियारों को हटा दिया गया था। कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंच गई तथा बताए गए स्थान पर जाकर जांच की तो वहां कुछ नहीं मिला था।

    इसके बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष दीक्षित त्यागी को घटना से अवगत कराया तो उन्होंने जांच के बाद खालिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ग्रामीणों ने बताया कि दारोगा नितिन वर्मा सिंभावली थाने में इसी वर्ष अगस्त में आया है।

    इसके बाद से ही दारोगा नितिन वर्मा का खालिद के घर अक्सर आना जाना था। आरोपी महिला एवं खालिद को लेकर भी गांव में कई तरह की चर्चाएं।