दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर ऐंठे सवा लाख, आरोपी पहले भी लोगों को बना चुका शिकार; दारोगा का खालिद के घर आना जाना

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर अपने परिचित से सवा लाख रुपये ऐंठने वाले खालिद का पुलिस से यह नया गठजोड़ नहीं है। वह इससे पूर्व भी कई बार पुलिस के दम पर लोगों को झूठे केस में फंसाने का षडयंत्र रचता रहा है।

सिंभावली थाना क्षेत्र के रझैड़ा गांव का खालिद हिस्ट्रीशीटर है। उसने अपने पड़ोसी को फंसाने का षडयंत्र रचा था। उसके घर के पास एक व्यक्ति आटा चक्की चलाता था। करीब सात साल पहले खालिद ने गेहूं की पिसाई कराने के लिए एक व्यक्ति के माध्यम से चक्की संचालक के घर में पांच तमंचे व दो राकेट लॉन्चर रखवा दिए थे।