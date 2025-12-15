हापुड़ में हथियारबंद बदमाशों का दुस्साहस, घी-तेल व्यापारी के मुनीम से दिनदहाड़े 85 लाख की लूट

जागरण संवाददाता, पिलखुवा। सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरस्वती मेडिकल कॉलेज के समीप घी-तेल व्यापारी के मुनीम से 85 लाख रुपये की लूट कर ली। बदमाश तमंचा दिखाकर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए।

बताया गया कि दादरी निवासी अजय पाल घी-तेल व्यापारी गोपाल के यहां मुनीम का काम करते हैं। सोमवार को वह हापुड़ के दो व्यापारियों के यहां से रुपये वसूल कर बाइक से दादरी लौट रहे थे।

एक व्यापारी से 55 लाख और दूसरे व्यापारी से 30 लाख रुपये लेकर वह हाईवे के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही अजय पाल सरस्वती अस्पताल के पास फ्लाईओवर पर पहुंचे, तभी पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।