हापुड़ में हथियारबंद बदमाशों का दुस्साहस, घी-तेल व्यापारी के मुनीम से दिनदहाड़े 85 लाख की लूट
हापुड़ के दादरी क्षेत्र में दिनदहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने खल-चूरी व्यापारी अजय पाल से 85 लाख रुपये लूट लिए। व्यापारी कलेक्शन कर लौट रहा था तभी हाईवे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पिलखुवा। सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरस्वती मेडिकल कॉलेज के समीप घी-तेल व्यापारी के मुनीम से 85 लाख रुपये की लूट कर ली। बदमाश तमंचा दिखाकर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए।
बताया गया कि दादरी निवासी अजय पाल घी-तेल व्यापारी गोपाल के यहां मुनीम का काम करते हैं। सोमवार को वह हापुड़ के दो व्यापारियों के यहां से रुपये वसूल कर बाइक से दादरी लौट रहे थे।
एक व्यापारी से 55 लाख और दूसरे व्यापारी से 30 लाख रुपये लेकर वह हाईवे के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही अजय पाल सरस्वती अस्पताल के पास फ्लाईओवर पर पहुंचे, तभी पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
अजय पाल सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान बदमाशों ने तमंचा निकालकर उन्हें डराया और रुपयों से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
आसपास लगे कैमरों की मदद से बदमाशों की तलाश की जा रही है। दिनदहाड़े हाईवे पर हुई लूट से व्यापारियों में भारी रोष और दहशत है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि मुनीम से 85 लाख रुपये लूटे जाने की सूचना मिली है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा।
