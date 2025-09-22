Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में सैनिक से प्लॉट के नाम पर 5 लाख की ठगी, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:08 PM (IST)

    हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र में एक सैनिक को प्लॉट दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। पीड़ित विपिन ने गाजियाबाद के तीन लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है जिन्होंने प्लॉट का बैनामा करने से इनकार कर दिया और धमकी भी दी। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्लाट दिलाने का झांसा देकर की पांच लाख की धोखाधड़ी, रिपोर्ट

    संवाद सहयोगी,पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र में एक सैनिक के साथ प्लॉट दिलाने के बहाने पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित फौजी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, यह मामला नगर पालिका क्षेत्र में स्थित 109 वर्ग गज के एक प्लॉट से जुड़ा है। पीड़ित विपिन, जो थाना कपूरपुर के रहने वाले हैं, ने आरोप लगाया है कि गाजियाबाद के सोहनवीर, औमपाल और नीरज नाम के तीन व्यक्तियों ने उन्हें प्लॉट दिलाने का झांसा दिया।

    पीड़ित के मुताबिक, उसने आरोपियों को बयाना और नकद के रूप में कुल पांच लाख रुपये का भुगतान किया, जिसमें तीन लाख रुपये चेक से और दो लाख रुपये नकद शामिल थे। हालांकि, जब भी पीड़ित ने प्लॉट का बैनामा कराने की बात कही, तो आरोपियों ने न केवल धमकियां दीं, बल्कि पैसा वापस लौटाने से भी इनकार कर दिया। आरोपित ने यहां तक कहा कि अब प्लॉट का दाम बढ़ गया है और अगर पीड़ित ने फिर पैसे की मांग की तो उसे खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे।

    पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और आरोपितकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान शुरू किया है।