हापुड़ में रेलवे फाटक पर हर दिन खतरनाक स्थिति, जान जोखिम में डाल लेन पार करते हैं लोग

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ के पिलुखवा में सुबह से शाम तक बंद फाटक के नीचे से गुजरने की जल्दबाजी गालंद जिंदल नगर फाटक पर हर दिन खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। यहां लोग जोखिम उठाकर स्वयं अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों पर जागरूकता का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है।

क्षेत्र के गालंद जिंदल नगर रेलवे फाटक पर बंद फाटक को अनदेखा कर लोग बैरियर के नीचे से निकलते हुए देखे जा रहे हैं। फाटक कुछ देर बंद होते ही लोगों की भीड़ बिना रुके बैरियर के नीचे से गुजरने लगती है। मौके पर मौजूद यामीन ने बताया कि कुछ पल का इंतजार भी लोग स्वीकार नहीं करते, जबकि ट्रेन गुजरते ही फाटक तुरंत खोला जाता है। इसके बावजूद अधीरता और उतावलापन लगातार बढ़ रहा है।