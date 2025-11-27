Language
    हापुड़ में रेलवे फाटक पर हर दिन खतरनाक स्थिति, जान जोखिम में डाल लेन पार करते हैं लोग

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:36 PM (IST)

    हापुड़ के पिलखुवा में गालंद जिंदल नगर फाटक पर लोग बंद फाटक के नीचे से गुजरकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जागरूकता की कमी के कारण लोग कुछ पल भी इंतजार नहीं करते और बैरियर के नीचे से निकलने लगते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस पर ध्यान देने और सख्त व्यवस्था लागू करने की अपील की है ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।  

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ के पिलुखवा में सुबह से शाम तक बंद फाटक के नीचे से गुजरने की जल्दबाजी गालंद जिंदल नगर फाटक पर हर दिन खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। यहां लोग जोखिम उठाकर स्वयं अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों पर जागरूकता का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है।

    क्षेत्र के गालंद जिंदल नगर रेलवे फाटक पर बंद फाटक को अनदेखा कर लोग बैरियर के नीचे से निकलते हुए देखे जा रहे हैं। फाटक कुछ देर बंद होते ही लोगों की भीड़ बिना रुके बैरियर के नीचे से गुजरने लगती है। मौके पर मौजूद यामीन ने बताया कि कुछ पल का इंतजार भी लोग स्वीकार नहीं करते, जबकि ट्रेन गुजरते ही फाटक तुरंत खोला जाता है। इसके बावजूद अधीरता और उतावलापन लगातार बढ़ रहा है।

    मौके पर मौजूद रोहित ने कहा कि थोड़ा ठहर जाना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जल्दबाजी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अशोक कुमार ने भी चिंता जताई कि रोज कई लोग इस तरह अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जबकि नियम स्पष्ट कहते हैं कि बंद फाटक पार करना सख्त निषेध है।

    स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि रेलवे फाटक पर जागरूकता बढ़ाई जाए और सख्त व्यवस्था लागू की जाए, ताकि किसी अनहोनी से पहले हालात नियंत्रित किए जा सकें।

     