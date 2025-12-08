हापुड़ में ओपन जिम बना कबाड़खाना, मशीनें हो चुकी जर्जर; झाड़ियों के कारण बना रहता है खतरा

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ के धौलाना में विकास खंड के ग्राम नारायणपुर बास्का में ग्रामीणों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लगाया गया ओपन जिम अब खुद बदहाली का शिकार हो चुका है। जिम की मशीनें वर्तमान में देखरेख और रखरखाव के अभाव में जर्जर होकर कबाड़ में तब्दील हो चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रामीणों ने बताया कि ओपन जिम को गांव की मुख्य आबादी से कई किलोमीटर दूर खेल के मैदान में लगाया गया था। जिसके चलते शुरू से ही ग्रामीण इसका सही से उपयोग नहीं कर सके। अब स्थिति यह है कि कई मशीनें टूट चुकी है। साफ-सफाई न होने के कारण झाड़ियां उग आई हैं। जिसके चलते असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगा है।

झाड़ियों के कारण जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू आदि के काटने का खतरा बना रहता है। जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने अनेकों बार ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों से ओपन जिम के रखरखाव की मांग की है।