    हापुड़ में ओपन जिम बना कबाड़खाना, मशीनें हो चुकी जर्जर; झाड़ियों के कारण बना रहता है खतरा

    By Rahul Gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    हापुड़ के धौलाना में ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए बना ओपन जिम देखरेख के अभाव में कबाड़ बन गया है। मशीनें टूटी हैं, झाड़ियां उग आई हैं, और असामाजिक तत् ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ के धौलाना में विकास खंड के ग्राम नारायणपुर बास्का में ग्रामीणों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लगाया गया ओपन जिम अब खुद बदहाली का शिकार हो चुका है। जिम की मशीनें वर्तमान में देखरेख और रखरखाव के अभाव में जर्जर होकर कबाड़ में तब्दील हो चुकी है।

    ग्रामीणों ने बताया कि ओपन जिम को गांव की मुख्य आबादी से कई किलोमीटर दूर खेल के मैदान में लगाया गया था। जिसके चलते शुरू से ही ग्रामीण इसका सही से उपयोग नहीं कर सके। अब स्थिति यह है कि कई मशीनें टूट चुकी है। साफ-सफाई न होने के कारण झाड़ियां उग आई हैं। जिसके चलते असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगा है।

    झाड़ियों के कारण जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू आदि के काटने का खतरा बना रहता है। जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने अनेकों बार ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों से ओपन जिम के रखरखाव की मांग की है।

    इस संबंध में ग्राम पंचायत प्रधान नईमुद्दीन मेवाती ने बजट की कमी को का रोना रोते हुए रखरखाव करने से पल्ला झाड़ लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार स्वास्थ्य के लिए चलाई गई यह योजना लापरवाही की भेंट चढ़ गई है।

    उन्होंने मांग की है कि ओपन जिम की मशीनों की मरम्मत कराकर नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए, ताकि युवा और बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकें। सहायक खंड विकास अधिकारी गुरविंदर सिंह ने बताया कि ओपन जिम की मशीनों की मरम्मत के लिए कार्रवाई की जाएगी।
