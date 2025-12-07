नए साल में सुगम हो जाएगा मेरठ तक का सफर, पुल के शुरू होने से 14 गांवों के लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले के लोगों के लिए मेरठ-किठौर का आवागमन सुविधाजनक हो जाएगा। नए साल में जिले से अयादनगर होकर आवागमन आरंभ हो जाएगा। अयादनगर की काली नदी पर बन रहे पुल का निर्माण जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि फरवरी तक इसको आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही असरा में भी काली नदी पर बन रहा पुल अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। दोनों विकास कार्यों पर करीब 27.84 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दोनों पुल का आरंभ होने से 14 गांवों के 50 हजार ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

राज्य सेतु निगम द्वारा 7.84 करोड़ रुपये से अयादनगर मार्ग पर काली नदी के ऊपर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए अब तक 7.14 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। वहीं, करीब चार करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। पुल का 98 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि फरवरी तक कार्य पूरा होगा और पुल को खोल दिया जाएगा।

वहीं, गांव असरा से सफियाबाद लोटी मार्ग पर काली नदी पर पुल का करीब 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। करीब 20 करोड़ की लागत से हो रहे इस कार्य में अब तक 17.41 करोड़ रुपये की धनराशि जारी हो चुकी है। हालांकि, विभाग ने कार्यदायी संस्था को 3.14 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यहां पर करीब 80 मीटर पुल का निर्माण होगा। इसके बाद यहां से दोपहिया के अलावा चार पहिया वाहनों का आवागमन भी आरंभ हो जाएगा। इससे वाहन मेरठ और गढ़ की तरफ भी आवागमन कर पाएंगे।