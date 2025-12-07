Language
    नए साल में सुगम हो जाएगा मेरठ तक का सफर, पुल के शुरू होने से 14 गांवों के लोगों को मिलेगी राहत

    By Dharampal Arya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:00 PM (IST)

    हापुड़ जिले में पुल निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे मेरठ-किठौर का आवागमन सुगम होगा। अयादनगर में काली नदी पर बन रहा पुल फरवरी तक और असरा का प ...और पढ़ें

    हापुड़ के लोगों के लिए मेरठ-किठौर का आवागमन सुविधाजनक हो जाएगा।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले के लोगों के लिए मेरठ-किठौर का आवागमन सुविधाजनक हो जाएगा। नए साल में जिले से अयादनगर होकर आवागमन आरंभ हो जाएगा। अयादनगर की काली नदी पर बन रहे पुल का निर्माण जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि फरवरी तक इसको आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही असरा में भी काली नदी पर बन रहा पुल अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। दोनों विकास कार्यों पर करीब 27.84 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दोनों पुल का आरंभ होने से 14 गांवों के 50 हजार ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

    राज्य सेतु निगम द्वारा 7.84 करोड़ रुपये से अयादनगर मार्ग पर काली नदी के ऊपर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए अब तक 7.14 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। वहीं, करीब चार करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। पुल का 98 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि फरवरी तक कार्य पूरा होगा और पुल को खोल दिया जाएगा।

    वहीं, गांव असरा से सफियाबाद लोटी मार्ग पर काली नदी पर पुल का करीब 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। करीब 20 करोड़ की लागत से हो रहे इस कार्य में अब तक 17.41 करोड़ रुपये की धनराशि जारी हो चुकी है। हालांकि, विभाग ने कार्यदायी संस्था को 3.14 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यहां पर करीब 80 मीटर पुल का निर्माण होगा। इसके बाद यहां से दोपहिया के अलावा चार पहिया वाहनों का आवागमन भी आरंभ हो जाएगा। इससे वाहन मेरठ और गढ़ की तरफ भी आवागमन कर पाएंगे।

    राज्य सेतु निगम एक्सईएन रजनेश कुमार ने बताया कि अयादनगर का पुल नए साल में आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं गांव असरा में बन रहा पुल अप्रैल माह तक बनाकर आवागमन के लिए खोला जाए। इससे अयादनगर, भटैल, सलाई, गोंदी, सुल्तानपुर आदि गांवों के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा गांव असरा में बन रहे पुल से गांव दोयमी, धनौरा, वझीलपुर, असरा, मुरादपुर, आगापुर आदि गांवों के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। कुल 11 गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिल सकेगी।