हापुड़ में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने से गांव में तनाव, ग्रामीणों का गुस्सा देख तैनात करनी पड़ी पुलिस

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गांव की एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में युवती के साथ गांव का ही रहने वाला साजिद भी दिख रहा है।

इसके बाद से गांव में तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मंगलवार रात सूचना मिली कि क्षेत्र के एक गांव की युवती का आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है।

इसकी सूचना मिलते ही नंगौला चौकी प्रभारी जगतपाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गांव में मंदिर के पास सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित थे। वीडियो को लेकर वह आक्रोशित हो गए।

ग्रामीणों ने पुलिस को भी वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर पुलिस अधिकारी भी स्तब्ध रह गए। वीडियो में युवती के साथ गांव के ही दूसरे समुदाय का साजिद भी दिख रहा है।

पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया। शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

वायरल वीडियो को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया गया है। आरोपी साजिद की तलाश की जा रही है और बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की है।