हापुड़ में 'ऑपरेशन नकेल', पुलिस ने 13 वाहन किए सीज; 197 गाड़ियों का कटा चालान

जागरण संवाददाता, हापुड़। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर जिला पुलिस ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। मेरठ डीआईजी कलानिधि नैथानी के निर्देश पर आपरेशन नकेल के तहत तीन दिनों में ही 197 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं। वहीं, 13 वाहनों को सीज कर दिया गया है।

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि ऑपरेशन नकेल के तहत जिला पुलिस ने नो-पार्किंग में 143 वाहनों का चालान किया। बिना ड्राइविंग लाइसेंस/फर्जी लाइसेंस से गाड़ी चलाने पर 54 चालान किए गए। शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल प्रयोग, तेज रफ्तार जैसे गंभीर उल्लंघनों पर 13 वाहन सीज किए गए हैं। यह अभियान आगे जारी रहेगा।