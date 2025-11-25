हापुड़ में 'ऑपरेशन नकेल', पुलिस ने 13 वाहन किए सीज; 197 गाड़ियों का कटा चालान
हापुड़ पुलिस ने 'ऑपरेशन नकेल' के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा है। तीन दिनों में 197 चालान काटे गए और 13 वाहन सीज किए गए। नो-पार्किंग और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है। शहर में यातायात पुलिस तैनात है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर जिला पुलिस ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। मेरठ डीआईजी कलानिधि नैथानी के निर्देश पर आपरेशन नकेल के तहत तीन दिनों में ही 197 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं। वहीं, 13 वाहनों को सीज कर दिया गया है।
एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि ऑपरेशन नकेल के तहत जिला पुलिस ने नो-पार्किंग में 143 वाहनों का चालान किया। बिना ड्राइविंग लाइसेंस/फर्जी लाइसेंस से गाड़ी चलाने पर 54 चालान किए गए। शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल प्रयोग, तेज रफ्तार जैसे गंभीर उल्लंघनों पर 13 वाहन सीज किए गए हैं। यह अभियान आगे जारी रहेगा।
पुलिस का उद्देश्य सिर्फ चालान करना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करना है। जो नियम तोड़ेगा, उसकी खैर नहीं होगी। यातायात पुलिस की टीमें सुबह से रात तक शहर के हर कोने में तैनात हैं। नो-पार्किंग जोन, स्कूल-अस्पताल के सामने पार्किंग, ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट पर विशेष नजर रखी जा रही है।
