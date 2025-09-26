जलेबी को लेकर हुई हत्या के मामले में बड़ा एक्शन, हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार किए दो आरोपी

हापुड़ के अठसैनी गांव में जलेबी के पैसे मांगने पर एक दुकानदार की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक संजय अपने भतीजे सचिन को बचाने गए थे जब उन पर हमला हुआ। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है जबकि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजवीर और प्रिंस के रूप में हुई है।

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ जनपद के अठसैनी गांव में जलेबी की हत्या मामले में दुकानदार की हत्या करने के आरोपित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, अन्य आरोपियों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है।

गढ़मुक्तेश्वर के अठसैनी गांव में बुधवार को जलेबी के रुपये मांगने पर व्यापारी सचिन के साथ मारपीट की गई थी। बराबर में दुकान करने वाला सचिन का चाचा संजय उसको बचाने आया तो आरोपित राजवीर, सतवीर, संजीव, अमित, अजीत, अंकित तथा प्रिंस ने उसकी भी पिटाई कर दी। इस हमले में संजय उम्र 48 वर्ष की मौत हो गई थी।