हापुड़ में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, शिकायत पर तेजाब से जान से मारने की धमकी

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में नगर के एक मोहल्ला की रहने वाली महिला ने पुलिस को तहरीर देकर एक आरोपित युवक पर कालेज को जाते नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ और शिकायत करने पर तेजाब डालकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर पर जांच शुरू कर दी है।

नगर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर उल्लेख किया है कि उसका पति बाहर रहकर कामगारी कर अपने स्वजन का पालन पोषण कर रहा है। महिला का आरोप हैं एक सिरफिरा युवक उसकी नाबालिग पुत्री को परेशान करता है।

महिला ने उल्लेख किया उसकी पुत्री नगर के एक कालेज में पढ़ने जाती है। इसी दौरान आरोपित युवक कालेज के आते जाते समय पुत्री के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता करता है। जिसके बाद पड़ोसी आरोपित युवक से शिकायत करने घर पहुंची तो युवक आग बबूला हो गया। इसके पश्चात आरोपित ने पुत्री पर तेजाब डालकर जान से मारने की धमकी दी है।

महिला ने बताया आरोपित युवक की इस तरह की हरकत से पुत्री पिछले कुछ समय से चुपचाप और परेशान चल रही थी। स्वजन के बार-बार पूछने पर घटना के बारे में आपबीती सुनाई। जिसके सुनने के बाद स्वजन दंग रह गए। इस घटना से प्रतीत हो रहा है कि थाने की एंटी रोमियो सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगी हुई हैं। ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं।