मीट कारोबारी हाजी यासीन के ठिकानों पर 5वें दिन भी छापामारी जारी, जल्द खुलेंगे टैक्स चोरी के बड़े राज
हापुड़ में आयकर विभाग की मीट कारोबारी हाजी यासीन और उनके सहयोगियों पर छापेमारी पांचवें दिन भी जारी रही। यह कार्रवाई 13 अक्टूबर को शुरू हुई थी। सूत्रों के अनुसार, मामला बड़ी कर चोरी से जुड़ा है, जिसमें फर्जी बिलिंग और विदेशी मुद्रा के उल्लंघन शामिल हैं। टीम ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं और लोगों से पूछताछ कर रही है। जल्द ही बड़े खुलासे की उम्मीद है।
केशव त्यागी, हापुड़। 13 अक्टूबर को शुरू हुई आयकर विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है। मीट निर्यात से जुड़े कारोबार व उसके सहयोगियों के जल्द बेनकाब होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, मामला बड़ी कर चोरी से जुड़ा है। जिसकी परतें भी जल्द ही खुलने वाली हैं। 13 अक्टूबर की सुबह करीब सात बजे दिल्ली से 50 से अधिक आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम हापुड़ पहुंची। स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापामारी शुरू हुई।
मीट कारोबारी हाजी यासीन के ईदगाह रोड पर पुराना घर व ऑफिस और गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री में भी कार्रवाई शुरू हुई। इसके अलावा दाना व्यापारी आवास विकास कॉलोनी के असलम कुरैशी, मोहल्ला श्रीनगर के कर अधिवक्ता नितिन गर्ग और उनके भाई गौरव गर्ग के घरों समेत छह से अधिक स्थानों पर टीम ने छापामारी की कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की।
बताया गया कि कार्रवाई का प्रमुख कारण टैक्स चोरी, फर्जी बिलिंग, विदेशी मुद्रा के नियम का उल्लंघन आदि है। करोड़ों रुपये की अनियमितताओं के सबूत मिलने की संभावना है। पिछले पांच दिनों से टीम के सदस्य दस्तावेज जब्त कर रहे हैं। कई लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए हैं। टीमें दस्तावेज, लैपटॉप और अन्य रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही हैं।
वहीं, इससे व्यापारियों में अफरीतफरी मची हुई है और कुछ जगहों पर अतिरिक्त पूछताछ हो रही है। कोई आधिकारिक टैक्स चोरी का आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों के अनुसार, फर्जी निर्यात बिलिंग और विदेशी लेन-देन में अनियमितताएं पाई गई हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जल्द बड़ा खुलासा होगा।
