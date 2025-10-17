मीट कारोबारी हाजी यासीन के ठिकानों पर 5वें दिन भी छापामारी जारी, जल्द खुलेंगे टैक्स चोरी के बड़े राज

केशव त्यागी, हापुड़। 13 अक्टूबर को शुरू हुई आयकर विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है। मीट निर्यात से जुड़े कारोबार व उसके सहयोगियों के जल्द बेनकाब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, मामला बड़ी कर चोरी से जुड़ा है। जिसकी परतें भी जल्द ही खुलने वाली हैं। 13 अक्टूबर की सुबह करीब सात बजे दिल्ली से 50 से अधिक आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम हापुड़ पहुंची। स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापामारी शुरू हुई।

मीट कारोबारी हाजी यासीन के ईदगाह रोड पर पुराना घर व ऑफिस और गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री में भी कार्रवाई शुरू हुई। इसके अलावा दाना व्यापारी आवास विकास कॉलोनी के असलम कुरैशी, मोहल्ला श्रीनगर के कर अधिवक्ता नितिन गर्ग और उनके भाई गौरव गर्ग के घरों समेत छह से अधिक स्थानों पर टीम ने छापामारी की कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की।