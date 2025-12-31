हापुड़ में रेलवे रोड पर लाश मिलने से मचा हड़कंप, शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के रेलवे रोड पर एक 35 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान सिखैड़ा में रहने वाले कर्मवीर पुत्र स्वर्गीय प्रेमपाल के रूप में हुई। राहगीरों ने सड़क किनारे शव पड़ा देख पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिनाख्त कराई और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। प्रथम दृष्टया शरीर पर किसी प्रकार की स्पष्ट चोट के निशान नहीं मिले हैं।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्वजन मौत के कारणों को लेकर असमंजस में हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है।