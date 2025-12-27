हापुड़ में मंदिर जाते शख्स पर बाइक सवारों ने बरसाई गोलियां, गांव में दहशत का माहौल

केशव त्यागी, हापुड़। जिले के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब 5:45 बजे एक सनसनीखेज घटना हुई। श्यामपुर जट्ट गांव का रहने वाला कर्मवीर मंदिर जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चला दी। कर्मवीर को तीन गोलियां लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस मौके पर पहुंची और उसे एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मेरठ के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। शनिवार सुबह करीब 5:45 बजे, श्यामपुर जट्ट गांव का कर्मवीर अपने घर से गांव के मंदिर जा रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार दो-तीन हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने कर्मवीर पर पास से कई गोलियां चलाईं। कर्मवीर को तीन गोलियां लगीं और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, और

हमलावर अपनी मोटरसाइकिल पर फरार सूचना मिलने पर बाबूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत घायल कर्मवीर को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ के एक बड़े मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया। कर्मवीर का फिलहाल इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

बाबूगढ़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मुनीश प्रताप चौहान ने बताया कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। टीमें बना ली गई हैं और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में पुरानी दुश्मनी या विवाद की संभावना लग रही है, लेकिन सही कारण का पता अभी नहीं चल पाया है।