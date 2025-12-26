Hapur News: पति ने SDM से लगाई गुहार, पत्नी से बताया जान का खतरा; ये हा पूरा मामला
हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एक व्यक्ति ने एसडीएम से पत्नी से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने आरोप लगाया कि पत्नी जमीन हड़पना चाहत ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पत्नी से जान को खतरा बताते हुए एसडीएम से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पति ने एसडीएम श्रीराम यादव को शिकायती पत्र देकर कई गंभीर आरोप लगाए है। पत्नी की शह पर उसकी भूमि पर कब्जा कर रखा हैं। ऐसे में उसे जान का खतरा बताया है। और ग्रामीणों के साथ मिलकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा हैं।
कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पत्नी से खुद की जान को खतरा बताते हुए एसडीएम श्रीराम यादव से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
पति ने एसडीएम श्रीराम को ग्रामीणों के साथ मिलकर ज्ञापन देते हुए बताया कि उसकी पत्नी अपने स्वजन के साथ जमीन को हड़पना चाहती है। जिस पर उसने कब्जा कर रखा हैं। उसने आरोप लगाया हैं उसकी पत्नी उसकी हत्या कराना चाहती है। उसने उल्लेख किया है कि कि पत्नी से उसकी काफी दिनों से अनबन चल रही है। जिसकी वजह से पत्नी ने कई आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों से संबंध बना लिए हैं। कुछ दिन पहले उसकी पत्नी ने भूमि पर कब्जा कर लिया था।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि जमीन हड़पने के लिए पत्नी अपने स्वजन के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच रही है। इस बात की जानकारी होने के बाद उसने घर जाना भी बंद कर दिया है।
पीड़ित ने बताया जो मेरा साथ देता है कि पत्नी उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाती हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में उसकी पत्नी के खिलाफ रोष व्याप्त हैं। इसको लेकर ग्रामीण सुभाष त्यागी, श्याम सुंदर त्यागी, अशोक कुमार, पंकज त्यागी, तरुण, रमेशचंद, नवीन, अरुण, बाबूराम, रामप्रसाद, टिंकू, प्रमोद, नितिन, गजेंद्र आदि ने एसडीएम से मामले को गंभीरता से लेते हुए भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की हैं।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने बताया कि पति और ग्रामीणों की शिकायत पत्र के आधार पर मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं।
