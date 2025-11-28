जिंदा नौकर को मुर्दा बताकर हड़पना चाहता था 50 लाख रुपये, चिता पर रखी 'लाश' तो खुला राज

राम मोहन शर्मा, ब्रजघाट (हापुड़)। हापुड़ में पालिका एवं दाह संस्कार करने वाले लोगों की सतर्कता से एक बड़ा फर्जीवाड़ा होने से बच गया है। वहीं, आने वाले समय में नौकर की जान को भी खतरा पैदा होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे प्रकरण में कदम दर कदम फर्जीवाड़े का उपयोग किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कमल सोमानी ने जिस तरह जीवित नौकर को मृत दर्शाकर उसके स्थान पर डमी का अंतिम संस्कार कर 50 लाख रुपये हड़पने की साजिश रची। इसके पीछे कई सवाल खड़े हो गए है। यदि पालिका कर्मचारियों और दाह संस्कार करने वाले लोग थोड़ा सा भी चूक जाते तो वह अपने मकसद में कामयाब हो गया था। जिस समय चिता पर डमी देखी तो वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया।

इसके बाद उसने अपने बचाव के लिए अस्पताल कर्मचारियों पर शव के बदले डमी देने का आरोप लगा दिया और रोने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने उसने अपने नौकर के बीमार होने और अस्पताल में उपचार के दौरान मौत होने की बात कही। इस दौरान उसने अस्पताल के दस्तावेज भी दिखाए। इसको देख पुलिस भी परेशान हो उठी।