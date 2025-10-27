युवक पर रिवॉल्वर तानकर जमकर मारपीट, घर में तोड़फोड़ कर 1.20 लाख रुपये लूटे
हापुड़ में एक युवक के घर में ससुराल पक्ष के लोगों ने घुसकर मारपीट की और रिवॉल्वर तान दी। आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ की और गहने समेत 1.20 लाख रुपये लूट लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारपीट का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ला स्थित आनंद लोक में एक युवक के घर में जबरन उसके भाई के ससुराल पक्ष के लोग घुस गए। घर में घुसने के बाद उन्होंने मौका मिलते ही युवक की कनपटी पर रिवॉल्वर तानकर उसके साथ मारपीट कर दी। आरोपितों ने घर में जमकर तोड़फोड़ करते हुए सामान तक क्षतिग्रस्त कर दिया।
इतना ही नहीं पीड़ित के भाई की पत्नी के घर में रखे आभूषण समेत 1.20 लाख रुपये भी लूटकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मोहल्ले के रहने वाले मानिक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके भाई मोहित की पत्नी अंशू घर से अलग रहने का दबाव बनाती है। जिसके चलते दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद चल रहे हैं। उसकी भाभी के घर वाले भी इस बात को लेकर कई बार ससुराल में आकर विवाद कर चुके हैं।
बीती 21 अक्टूबर को वह घर पर ही मौजूद था। इसी दौरान बिजनौर जिले के स्योहारा थाना के सतवाई के रहने वाले भाभी के पिता पूरन सिंह, भाई सुरेंद्र, भाभी के मामा का लड़का कुलदीप और दो अज्ञात व्यक्ति जबरन घर में घुस आए। घर में घुसते ही आरोपितों ने उनके साथ गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। इसी दौरान उनकी भाभी अंशू भी मौके पर आ गई और उन्होंने भी अपने मायके पक्ष के लोगों का साथ दिया।
पीड़ित ने बताया कि इसका विरोध करने पर सभी ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाभी के भाई सुरेंद्र ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दी और जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर मौके पर उनकी मां और बहन आई तो आरोपितों ने उनके साथ भी गाली-गलौज के साथ-साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं आरोपितों ने घर में जमकर तोड़फोड़ भी की। तोड़फोड़ में कंप्यूटर सिस्टम, कांच की टेबल, कांच का गेट और घर का अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। इस बीच उसकी भाभी अंशू घर में रखे सोने चांदी के आभूषण व 1.20 लाख रुपये भी निकालकर जबरन अपने साथ ले गईं।
उन्होंने बताया कि मारपीट होने के कारण उन्हें काफी चोटें आई हैं। इसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी। पुलिस को आता देख आरोपित उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।
थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार बिष्ट ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
