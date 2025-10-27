युवक पर रिवॉल्वर तानकर जमकर मारपीट, घर में तोड़फोड़ कर 1.20 लाख रुपये लूटे

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ला स्थित आनंद लोक में एक युवक के घर में जबरन उसके भाई के ससुराल पक्ष के लोग घुस गए। घर में घुसने के बाद उन्होंने मौका मिलते ही युवक की कनपटी पर रिवॉल्वर तानकर उसके साथ मारपीट कर दी। आरोपितों ने घर में जमकर तोड़फोड़ करते हुए सामान तक क्षतिग्रस्त कर दिया।

इतना ही नहीं पीड़ित के भाई की पत्नी के घर में रखे आभूषण समेत 1.20 लाख रुपये भी लूटकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मोहल्ले के रहने वाले मानिक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके भाई मोहित की पत्नी अंशू घर से अलग रहने का दबाव बनाती है। जिसके चलते दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद चल रहे हैं। उसकी भाभी के घर वाले भी इस बात को लेकर कई बार ससुराल में आकर विवाद कर चुके हैं।

बीती 21 अक्टूबर को वह घर पर ही मौजूद था। इसी दौरान बिजनौर जिले के स्योहारा थाना के सतवाई के रहने वाले भाभी के पिता पूरन सिंह, भाई सुरेंद्र, भाभी के मामा का लड़का कुलदीप और दो अज्ञात व्यक्ति जबरन घर में घुस आए। घर में घुसते ही आरोपितों ने उनके साथ गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। इसी दौरान उनकी भाभी अंशू भी मौके पर आ गई और उन्होंने भी अपने मायके पक्ष के लोगों का साथ दिया।