नगला उदयरामपुर और चौना को जोड़ने वाला पुल जर्जर, ग्रामीणों का जीवन अस्त-व्यस्त
हापुड़ जनपद में ऊपरी गंग नहर पर बना पुल जर्जर है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। नगला उदयरामपुर और चौना को जोड़ने वाला यह पुल, दो जिलों के बीच एकमात्र रास्ता है। ग्रामीणों ने स्वयं मिट्टी डालकर वैकल्पिक व्यवस्था की है। सिंचाई विभाग को मरम्मत के लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विभाग ने जल्द मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है।
संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ जनपद में ऊपरी गंग नहर की मांट ब्रांच पर बना पुल बदहाली की स्थिति में है। पुल के दोनों किनारों की सड़क जगह-जगह से उखड़ चुकी है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इस पुल से होकर नगला उदयरामपुर, चौना , मसूरी गुलावठी रोड औद्योगिक क्षेत्र समेत आसपास के गांवों के लोग गुजरते हैं। करीब तीन हजार की आबादी प्रतिदिन इसी मार्ग पर निर्भर है। पुल की जर्जर हालत के चलते ग्रामीणों ने स्वयं मिट्टी और पत्थर डालकर एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है ताकि राहगीरों को किसी तरह से आवागमन में आसानी हो सके।
नगला उदयरामपुर के प्रिंस नागर ने बताया कि यह पुल हापुड़ जनपद के नगला उदयरामपुर और गौतमबुद्धनगर के चौना गांवों को जोड़ता है। दोनों जिलों के बीच यह एकमात्र मार्ग है जिससे कामगार, किसान और विद्यार्थी रोजाना गुजरते हैं। पुल के दोनों किनारों पर उखड़ी पड़ी रोड़ी और मिटटी से बाइक सवार आये दिन चोटिल हो जाते है।
वर्षा के दिनों में सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने और फिसलन से स्थिति और भी खराब हो जाती है। दोनों गांवों के ग्राम प्रधानों ने अनेकों बार पुल की मरम्मत के लिए सिचाई विभाग को पत्र लिखा है। इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
सिचाई विभाग के मांट ब्राच के अभियंता नवनीत गर्ग ने बताया कि पुल के दोनों किनारों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा जिसके बाद जल्द ही कार्य पूरा कराया जायेगा।
