नगला उदयरामपुर और चौना को जोड़ने वाला पुल जर्जर, ग्रामीणों का जीवन अस्त-व्यस्त

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ जनपद में ऊपरी गंग नहर की मांट ब्रांच पर बना पुल बदहाली की स्थिति में है। पुल के दोनों किनारों की सड़क जगह-जगह से उखड़ चुकी है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस पुल से होकर नगला उदयरामपुर, चौना , मसूरी गुलावठी रोड औद्योगिक क्षेत्र समेत आसपास के गांवों के लोग गुजरते हैं। करीब तीन हजार की आबादी प्रतिदिन इसी मार्ग पर निर्भर है। पुल की जर्जर हालत के चलते ग्रामीणों ने स्वयं मिट्टी और पत्थर डालकर एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है ताकि राहगीरों को किसी तरह से आवागमन में आसानी हो सके।

नगला उदयरामपुर के प्रिंस नागर ने बताया कि यह पुल हापुड़ जनपद के नगला उदयरामपुर और गौतमबुद्धनगर के चौना गांवों को जोड़ता है। दोनों जिलों के बीच यह एकमात्र मार्ग है जिससे कामगार, किसान और विद्यार्थी रोजाना गुजरते हैं। पुल के दोनों किनारों पर उखड़ी पड़ी रोड़ी और मिटटी से बाइक सवार आये दिन चोटिल हो जाते है।