Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दैनिक जागरण की खबर का असर, कूड़े का ढेर हटा तो ग्रामीणों ने बोला धन्यवाद

    By Rahul Gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:11 PM (IST)

    दैनिक जागरण में छपी खबर 'धौलाना में बस अड्डे पर गंदगी का अंबार' का असर हुआ। ग्राम पंचायत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पिलखुवा चौराहे के पास जमा कूड़ा-कचरा हटवाया। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से गंदगी के कारण उन्हें परेशानी हो रही थी। स्थानीय निवासियों ने दैनिक जागरण और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया। ग्राम प्रधान ने नियमित सफाई का आश्वासन दिया।  

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। दैनिक जागरण की खबर का असर एक बार फिर साफ दिखाई दिया। 23 अक्टूबर को “धौलाना में बस अड्डे पर गंदगी का अंबार” शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बाद रविवार को ग्राम पंचायत हरकत में आ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह होते ही सफाई कर्मचारियों को पिलखुवा चौराहे के पास खाली पड़े प्लॉट से गंदगी हटाने के लिए लगाया गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली की मदद से जमा कूड़ा-कचरा उठवाकर उसका निस्तारण कराया गया।

    ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से बस अड्डे और आस-पास के क्षेत्र में कूड़ा जमा होने से लोगों को दुर्गंध, मच्छरों और संक्रमण की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने निराशा जताई थी।

    दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद ही ग्राम पंचायत ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सफाई अभियान शुरू कराया। स्थानीय निवासी आदित्य वशिष्ठ ने दैनिक जागरण का आभार जताते हुए कहा कि यह अखबार हमेशा जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता है।

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में DM के आदेश की अवहेलना, निरस्त करने के बाद भी रात में लगाए गए होर्डिंग्स

    उन्होंने कहा कि मीडिया की भूमिका से ही प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय होती है। उन्होंने कहा कि अब ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षेत्र में नियमित सफाई व्यवस्था बनी रहे ताकि भविष्य में फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। लोगों ने दैनिक जागरण को “जनता की आवाज” बताया। ग्राम प्रधान अतीक अहमद ने बताया कि सफाई के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रह है।
    अरुण कुमार