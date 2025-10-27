दैनिक जागरण की खबर का असर, कूड़े का ढेर हटा तो ग्रामीणों ने बोला धन्यवाद

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। दैनिक जागरण की खबर का असर एक बार फिर साफ दिखाई दिया। 23 अक्टूबर को “धौलाना में बस अड्डे पर गंदगी का अंबार” शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बाद रविवार को ग्राम पंचायत हरकत में आ गई।

सुबह होते ही सफाई कर्मचारियों को पिलखुवा चौराहे के पास खाली पड़े प्लॉट से गंदगी हटाने के लिए लगाया गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली की मदद से जमा कूड़ा-कचरा उठवाकर उसका निस्तारण कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से बस अड्डे और आस-पास के क्षेत्र में कूड़ा जमा होने से लोगों को दुर्गंध, मच्छरों और संक्रमण की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने निराशा जताई थी।