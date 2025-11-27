फर्जी आईडी से सिम बेचने वाला हापुड़ में गिरफ्तार, जेवर एयरपोर्ट के पास लोगों को बनाता था शिकार

संवाद सहयोगी, हापुड़। हापुड़ में साइबर सेल पुलिस ने दूसरों के पहचान पत्र का दुरुपयोग कर सिम बिक्री करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, साइबर सेल को शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों के नाम पर उनके दस्तावेज उपयोग कर बिना उनकी अनुमति के सिम जारी करवाए गए हैं।

वहीं, जांच में पता चला कि तीनों सिम चेतन टेलीकॉम नामक दुकान के लिए जारी पॉइंट ऑफ सेल से बिक्री किए गए हैं। जांच में पुलिस को दुकान के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली।

वहीं, मंगलवार को साइबर सेल के उप निरीक्षक प्रबल कुमार पंकज को सूचना मिली कि चेतना टेलीकॉम का मालिक बलराम कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव इकलेहड़ी का रहने वाला है।

पुलिस ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर बलराम को नरैना पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बलराम ने बताया कि वह वर्ष 2023 में एयरटेल की सिम बिक्री करने का कार्य करताथा। जिसके लिए उसने चेतना टेलीकॉम के नाम पर प्वाइंट ऑफ सेल जारी करवाया था। उसकी कोई स्थाई दुकान नहीं थी वह मोटरसाइकिल पर कैनोपी लगाकर मोबाइल सिम बिक्री करता था। उक्त तीनों सिम उसने दूसरों के दस्तावेज पर जारी किए थे। जिसे उसने बाद में ऊंचे दामों पर बिक्री कर दिया था।