गेमिंग एप के जाल में फंसाकर युवक से ठगे 25 लाख रुपये, ठगी का पता चलने पर उड़े परिजनों के होश
हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र के एक युवक को गेमिंग एप के जाल में फंसाकर साइबर ठगों ने 25 लाख रुपये ठग लिए। युवक ने पहले छोटी रकम जीती, फिर लालच में आकर पिता के खाते से पैसे निकालकर एप में डाल दिए। ठगी का पता चलने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। गेमिंग एप के जाल में फंसाकर साइबर ठगों ने थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव चक्रसैनपुर के एक युवक से करीब 25 लाख रुपये ठग लिए। पहले छोटी रकम लगाकर युवक ने रुपये जीते। फिर लालच में आकर उसने अपने पिता के खाते से भी रुपये निकालकर एप में डाल दिए। अब ठगी का पता चलने पर उसके होश उड़ गए हैं।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव चक्रसैनपुर के अजय ने बताया कि सात जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर उसने एक गेमिंग एप का विज्ञापन देखा, जिसमें कम निवेश पर मोटी कमाई का लालच दिया जा रहा था। लालच में आकर उसने सबसे पहले तीन हजार रुपये निवेश किए। पहले दो-तीन बार रुपये लगाने पर वह हार गया, लेकिन जब खाते में 2,292 रुपये बचे तो उसने दोबारा रुपये डाले।
इसी तरह छोटी-छोटी राशि लगाते-लगाते वह लत में फंस गया और कुल तीन लाख रुपये गंवा दिए। उसके पिता की जमीन एचपीडीए ने अधिग्रहण की थी और मुआवजे के 22 लाख रुपये पिता के खाते में आए थे, जिन्हें मकान बनाने के लिए रखा गया था।
पीड़ित ने पिता से बहाना बनाकर यह रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद पूरे रुपये गेमिंग एप में लगा दिया। एप में यूपीआई से एक दिन में अधिकतम एक लाख रुपये तक ही जमा किए जा सकते थे। इस दौरान उसने 12 लाख रुपये जीते भी, लेकिन जीती रकम निकालने की बजाय फिर से दांव पर लगा दी।
आखिरकार 15 नवंबर 2025 को उसे ठगी का एहसास हुआ। उसने तुरंत पोर्टल पर शिकायत दर्ज की और बाबूगढ़ थाने में लिखित तहरीर दी।
थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह चौहान ने बताया, पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठगों के खातों और लिंक को ट्रेस किया जा रहा है। जल्द ही आरोपितों को पकड़ा जाएगा।
