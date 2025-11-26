गेमिंग एप के जाल में फंसाकर युवक से ठगे 25 लाख रुपये, ठगी का पता चलने पर उड़े परिजनों के होश

जागरण संवाददाता, हापुड़। गेमिंग एप के जाल में फंसाकर साइबर ठगों ने थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव चक्रसैनपुर के एक युवक से करीब 25 लाख रुपये ठग लिए। पहले छोटी रकम लगाकर युवक ने रुपये जीते। फिर लालच में आकर उसने अपने पिता के खाते से भी रुपये निकालकर एप में डाल दिए। अब ठगी का पता चलने पर उसके होश उड़ गए हैं।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव चक्रसैनपुर के अजय ने बताया कि सात जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर उसने एक गेमिंग एप का विज्ञापन देखा, जिसमें कम निवेश पर मोटी कमाई का लालच दिया जा रहा था। लालच में आकर उसने सबसे पहले तीन हजार रुपये निवेश किए। पहले दो-तीन बार रुपये लगाने पर वह हार गया, लेकिन जब खाते में 2,292 रुपये बचे तो उसने दोबारा रुपये डाले।

इसी तरह छोटी-छोटी राशि लगाते-लगाते वह लत में फंस गया और कुल तीन लाख रुपये गंवा दिए। उसके पिता की जमीन एचपीडीए ने अधिग्रहण की थी और मुआवजे के 22 लाख रुपये पिता के खाते में आए थे, जिन्हें मकान बनाने के लिए रखा गया था।