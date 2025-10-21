जमीन हड़पने का विरोध करने पर पिता की हत्या, अब बेटे को भी मर्डर की धमकी दे रहे हत्यारे

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव में पिता की हत्या करने वाले हत्यारोपी अब उसके पुत्र को हत्या की धमकी दे रहे हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर उन्होंने पीड़ित की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। जमीन के विवाद में ही पीड़ित के पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामले में न्यायालय के आदेश पर थाना पुलिस ने सात नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव गोहरा आलमगीरपुर के आदित्य ने बताया गया कि काफी समय से ताऊ अशोक कुमार व उनके पुत्र अरविंद, अमित व रवि उसके पिता की संपत्ति को हड़पने की फिराक में हैं। पीड़ित के पिता की कृषि भूमि और दिल्ली के गाजीपुर स्थित आवासीय मकान को हड़पने के लिए आरोपितों ने फर्जी कूट रचित कागजात 30 दिसंबर 2007 को तैयार कराए थे।