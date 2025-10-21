Language
    जमीन हड़पने का विरोध करने पर पिता की हत्या, अब बेटे को भी मर्डर की धमकी दे रहे हत्यारे

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    हापुड़ में ज़मीन विवाद को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिता की हत्या के आरोपियों ने अब उसके बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी है। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर लिया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव में पिता की हत्या करने वाले हत्यारोपी अब उसके पुत्र को हत्या की धमकी दे रहे हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर उन्होंने पीड़ित की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। जमीन के विवाद में ही पीड़ित के पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामले में न्यायालय के आदेश पर थाना पुलिस ने सात नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव गोहरा आलमगीरपुर के आदित्य ने बताया गया कि काफी समय से ताऊ अशोक कुमार व उनके पुत्र अरविंद, अमित व रवि उसके पिता की संपत्ति को हड़पने की फिराक में हैं। पीड़ित के पिता की कृषि भूमि और दिल्ली के गाजीपुर स्थित आवासीय मकान को हड़पने के लिए आरोपितों ने फर्जी कूट रचित कागजात 30 दिसंबर 2007 को तैयार कराए थे।

    बताया कि आरोपितों ने गांव हाजी दादरी के सुरजीत व गांव पाली दादरी जिला गौतमबुद्धनगर के यशपाल भाटी गवाह के सहयोग से फर्जी वसीयतनामा उसके बाबा फूल सिंह के नाम से तैयार कराया है।

    बाबा फूल सिंह ने अपने पुत्र अशोक की गलत हरकतों से तंग आकर उन्हें समस्त आर्थिक एवं सामाजिक संबंध खत्म कर दिए थे। उनकी मृत्यु से करीब 20 वर्ष पूर्व हुई थी। दादा का अंतिम संस्कार उसके पिता राजकुमार द्वारा किया गया था। कृषि भूमियों पर अवैध कब्जा करने का विरोध करने पर उसके पिता की आरोपी अशोक, अरविंद , अमित व रवि ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। जिसका मुकदमा थाना बाबूगढ़ में दर्ज हुआ था और अदालत में विचाराधीन है। आरोपी अब जमानत पर है।

    बताया गया कि आरोपियों का गैर जिलों से भी आपराधिक इतिहास है। आरोपी पीड़ित को भी हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अशोक कुमार, अरविंद, अमित, रवि, सरजीत, यशपाल भाटी, अमित राज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।