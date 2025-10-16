Language
    हापुड़ पुलिस ने किया कमल हत्याकांड का खुलासा, अब पूछताछ में सच उगलेगा सर्राफ और बेटा

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:24 PM (IST)

    हापुड़ में 50 ग्राम सोना चोरी के आरोप में सर्राफ पिता-पुत्र और उनके कामगारों ने मिलकर एक कर्मचारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है। मृतक के परिजनों ने गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में 50 ग्राम सोना चोरी करने का आरोप लगा अपने ही कामगार की पीट-पीटकर हत्या करने वाले कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राधापुर के सर्राफ पिता-पुत्र व उनके कामगार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    पिता-पुत्र अपने दो कामगारों के साथ अपने ही कर्मचारी की हत्या की। उसे सड़क किनारे घायल पड़ा मिलने की बात कर अस्पताल में भर्ती कराया दिया। मामले में एक कामगार को पुलिस ने मंगलवार को ही दबोच लिया था। हत्यारोपितों से हत्या में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद की गई है।

    उधर, पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव कामगार के स्वजन को सौंपा। जिन्होंने गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

    बता दें कि मोहल्ला जवाहर गंज का कमल वर्मा मोहल्ला राधापुरी के सर्राफ नितिन गोयल के घर उसके पिता हेमचंद की मालिश करने के लिए जाता था। मंगलवार सुबह करीब छह बजे कमल सर्राफ के घर पहुंचा। मालिश करने के दौरान हेमचंद की जेब में रखा 50 ग्राम सोना गुम हो गया। उसे शक था कि यह चोरी कमल ने की है।

    मंगलवार को नितिन ने उसकी धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में काम करने वाले गांव टियाला के कामगार सचिन व सौरभ को अपने घर बुलाया। उसने दोनों को कमल के घर भेजा और उसे अपने साथ लाने की बात कही। जिसके बाद सचिन व सौरभ स्कूटी पर कमल को बैठाकर सर्राफ के घर पहुंचे। जहां नितिन उसके पिता हेमचंद, कामगार सचिन और सौरभ ने कमल से चोरी के बारे में पूछताछ की। आरोपितों ने उसे बर्बरता से पीटकर घायल कर दिया। जान बचाने के लिए कमल ने पिटाई के दौरान झूठ बोला कि उसने चोरी का सोना घर पर छिपाया है।

    इस पर हत्यारोपितों ने उसे नहीं छोड़ा। कामगार सचिन और सौरभ दोबारा कमल के घर पहुंचे। जहां उन्होंने फोन कॉ पर कमल की बात उसकी पत्नी से कराई। काफी छानबीन के बाद सोना नहीं मिला तो दोनों दोबारा सर्राफ के घर पहुंचे। इसके बाद फिर कमल को तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई।

    इसके बाद हत्यारोपितों ने कमल को गढ़ रोड स्थित अस्पताल में यह कहकर भर्ती कराया कि वह उन्हें सड़क किनारे घायलावस्था में मिला था। पुलिस को चकमा देने के लिए स्कूटी सवार दो हमलावरों द्वारा कमल को घर से लाकर उसकी हत्या का षड्यंत्र भी रचा। मगर, मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मंगलवार को सचिन को गिरफ्तार कर लिया था।

    एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में हत्यारोपित नितिन व उसके पिता हेमचंद व कामगार सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।