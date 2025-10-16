हापुड़ पुलिस ने किया कमल हत्याकांड का खुलासा, अब पूछताछ में सच उगलेगा सर्राफ और बेटा

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में 50 ग्राम सोना चोरी करने का आरोप लगा अपने ही कामगार की पीट-पीटकर हत्या करने वाले कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राधापुर के सर्राफ पिता-पुत्र व उनके कामगार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिता-पुत्र अपने दो कामगारों के साथ अपने ही कर्मचारी की हत्या की। उसे सड़क किनारे घायल पड़ा मिलने की बात कर अस्पताल में भर्ती कराया दिया। मामले में एक कामगार को पुलिस ने मंगलवार को ही दबोच लिया था। हत्यारोपितों से हत्या में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उधर, पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव कामगार के स्वजन को सौंपा। जिन्होंने गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बता दें कि मोहल्ला जवाहर गंज का कमल वर्मा मोहल्ला राधापुरी के सर्राफ नितिन गोयल के घर उसके पिता हेमचंद की मालिश करने के लिए जाता था। मंगलवार सुबह करीब छह बजे कमल सर्राफ के घर पहुंचा। मालिश करने के दौरान हेमचंद की जेब में रखा 50 ग्राम सोना गुम हो गया। उसे शक था कि यह चोरी कमल ने की है।

मंगलवार को नितिन ने उसकी धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में काम करने वाले गांव टियाला के कामगार सचिन व सौरभ को अपने घर बुलाया। उसने दोनों को कमल के घर भेजा और उसे अपने साथ लाने की बात कही। जिसके बाद सचिन व सौरभ स्कूटी पर कमल को बैठाकर सर्राफ के घर पहुंचे। जहां नितिन उसके पिता हेमचंद, कामगार सचिन और सौरभ ने कमल से चोरी के बारे में पूछताछ की। आरोपितों ने उसे बर्बरता से पीटकर घायल कर दिया। जान बचाने के लिए कमल ने पिटाई के दौरान झूठ बोला कि उसने चोरी का सोना घर पर छिपाया है।

इस पर हत्यारोपितों ने उसे नहीं छोड़ा। कामगार सचिन और सौरभ दोबारा कमल के घर पहुंचे। जहां उन्होंने फोन कॉ पर कमल की बात उसकी पत्नी से कराई। काफी छानबीन के बाद सोना नहीं मिला तो दोनों दोबारा सर्राफ के घर पहुंचे। इसके बाद फिर कमल को तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई।