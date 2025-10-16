नशे में धुत सिपाही ने सड़क के बीचों-बीच किया हाईवोल्टेज ड्रामा, हालत देख राहगीर भी हैरान

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले में यातायात पुलिस के सिपाही ने शराब के नशे में धुत होकर दिल्ली रोड पर बैठकर हाईवोल्टेज ड्रामा किया। सिपाही की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बीच सड़क पर बैठकर गाली-गलौज करता और वाहनों को रोकता नजर आ रहा है।

