नशे में धुत सिपाही ने सड़क के बीचों-बीच किया हाईवोल्टेज ड्रामा, हालत देख राहगीर भी हैरान
हापुड़ में एक यातायात पुलिसकर्मी ने शराब पीकर दिल्ली रोड पर हंगामा किया। उसने सड़क पर बैठकर राहगीरों और चालकों से गाली-गलौज की और वाहनों को रोका, जिससे अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले में यातायात पुलिस के सिपाही ने शराब के नशे में धुत होकर दिल्ली रोड पर बैठकर हाईवोल्टेज ड्रामा किया। सिपाही की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बीच सड़क पर बैठकर गाली-गलौज करता और वाहनों को रोकता नजर आ रहा है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब देर रात को यातायात पुलिस में तैनात सिपाही रोहित शराब के नशे में सड़क पर बैठ गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सिपाही ने न केवल वाहनों को बलपूर्वक रोका, बल्कि राहगीरों और चालकों से अभद्रता और गाली-गलौज भी की। उसकी वर्दी और व्यवहार ने लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि जिस सिपाही का कर्तव्य यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना था, वही यातायात में बाधा बन गया।
प्रत्यक्षदर्शियों लोगों ने बताया कि सिपाही सड़क के बीचों-बीच बैठा था और जोर-जोर से चिल्ला रहा था। उसने कई गाड़ियों को रोक दिया। कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह गालियां दे रहा था।
इस दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से फैल रहा है। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि वीडियो की जानकारी मिली है। जांच कर सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
