सर्राफ ने दो नौकरों के साथ मिलकर कर्मचारी को उतारा मौत के घाट, सामने आई कत्ल ये बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राधापुर में एक सर्राफ ने दो कामगारों के साथ मिलकर अपनी ही दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्यारोपितों ने सोना चोरी का आरोप लगा वारदात को अंजाम दिया है।

इसके बाद हत्यारोपित कर्मचारी के शव को लेकर थाना देहात क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित एक अस्पताल में यह कहकर उसे भर्ती कराया कि कर्मचारी उन्हें एलएम मार्ग पर पड़ा मिला है। पुलिस को गुमराह करने के लिए सर्राफ ने दो स्कूटी सवार हमलावरों पर कर्मचारी को घर से बुलाकर उसकी हत्या करने की बात बताई।

इस मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने सर्राफ के एक कामगार को गिरफ्तार कर लिया है। सर्राफ व उसके दूसरे कामगार की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।



कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जवाहर गंज के कमल वर्मा नगर के कोठी गेट में सर्राफा की दुकान करने वाले मोहल्ला राधापुरी के नितिन गोयल के यहां कई वर्षों से कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। नितिन गोयल ने पुलिस को सूचना दी कि मंगलवार सुबह करीब आठ बजे दो स्कूटी सवार युवक कमल के घर पहुंचे।

उन्होंने किसी बहाने से कमल को बाहर बुलाया और साथ ले गए। कमल अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गए। जब कर्मचारी समय पर दुकान नहीं पहुंचा और उसका फोन भी नहीं उठा, तो उसने ने उसके स्वजन से संपर्क किया। स्वजन से पता चला कि कमल अज्ञात लोगों के साथ गया हैं।

उसने आरोप लगाया कि उसे घर से ले गए हमलावरों ने एलएन रोड पर ले जाकर कमल को बेरहमी से पीटा। गंभीर रूप घायल होने पर कमल बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद हत्यारोपितों ने घायल कमल को गढ़ रोड के एक अस्पताल के बाहर छोड़ दिया और फरार हो गए। लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान कमल की मौत हो गई।

इस मामले की जानकारी पर सीओ सिटी वरुण मिश्रा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन की। थाना देहात प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। शक के आधार पर पुलिस ने सर्राफ की जिला मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र के धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में कामगार सचिन को गिरफ्तार किया।