    वाह रे सिस्टम! हापुड़ में लापरवाही की भेंट चढ़ी आजादी, मिलते-जुलते नाम पर निर्दोष को भेजा जेल; बेटा लगा रहा चक्कर

    By Rahul Gahlot Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:01 PM (IST)

    हापुड़ के धौलाना में नाम और पिता के नाम की समानता के कारण एक निर्दोष व्यक्ति राजेंद्र को छह दिनों से जेल में बंद कर दिया गया है। उसका बेटा सोनू पिता क ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। करणपुर जट्ट निवासी एक निर्दोष व्यक्ति को केवल नाम और पिता के नाम की समानता के कारण जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए जाने का मामला मानवता को झकझोर देने वाला है। बीते छह दिनों से राजेंद्र पुत्र ब्रह्मपाल बिना किसी दोष के जेल में बंद है।

    इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि उसका पुत्र सोनू अपने पिता की रिहाई के लिए पिछले छह दिनों से थानों और दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक उसे राहत नहीं मिल सकी है। परिवार का कहना है कि यह पूरी घटना दस्तावेजों की सही जांच न होने का नतीजा है।

    पुलिस ने माना, मिलते नाम से बनी भ्रम की स्थिती

    पुलिस के आला अधिकारी भी मान रहे हैं कि पिता के नाम की समानता के कारण भ्रम की स्थिति बनी थी । इस लापरवाही का खामियाजा एक आम नागरिक को अपनी आज़ादी गंवाकर भुगतना पड़ा जो किसी भी संवेदनशील व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

    इस संबंध में सीओ अनीता चौहान ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि गिरफ्तारी से पहले कागजात और पहचान की गहन जांच अनिवार्य थी।

    परिवार को अब भी उम्मीद है कि जांच जल्द पूरी होगी और निर्दोष राजेंद्र को न्याय मिलेगा ताकि किसी और को ऐसी पीड़ा न सहनी पड़े।