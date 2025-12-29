हापुड़ में अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, टीम ने डंपर और जेसीबी को किया जब्त

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोहरा और सर्दी बढ़ने के साथ ही अवैध खनन करने वाले माफिया सक्रिय हो गए हैं। हापुड़ जिले में कई क्षेत्रों में अवैध खनन का धंधा बढ़ रहा है। इसको लेकर डीएम के आदेश पर बड़े स्तर पर कार्रवाई आरंभ की गई है। सभी एसएचओ और एसडीएम के साथ ही खनन विभाग की टीम ने अभियान आरंभ कर दिया। रात होते ही सक्रिय हो रह खनन माफिया के खिलाफ एक सप्ताह का विशेष अभियान आरंभ किया गया है।

जिला खनन अधिकारी प्रशांत कुमार की टीम रात में पिलखुवा क्षेत्र में पहुंची। वहां पर बड़े स्तर पर अवैध खनन चल रहा था। टीम को देखते ही अवैध खनन कर रहे कामगार और माफिया के सदस्य भाग खड़े हुए। टीम ने तीन स्थानों पर डंपर को पकड़ लिया। इनको पिलखुवा थाना पुलिस को सौंप दिया गया।