    हापुड़ में अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, टीम ने डंपर और जेसीबी को किया जब्त

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:56 PM (IST)

    हापुड़ में कोहरे और सर्दी बढ़ने के साथ ही अवैध खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। डीएम के आदेश पर खनन विभाग, एसएचओ और एसडीएम की टीमों ने बड़े स्तर पर कार्रव ...और पढ़ें

    टीम ने जेसीबी और डंपर को जब्त किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। कोहरा और सर्दी बढ़ने के साथ ही अवैध खनन करने वाले माफिया सक्रिय हो गए हैं। हापुड़ जिले में कई क्षेत्रों में अवैध खनन का धंधा बढ़ रहा है। इसको लेकर डीएम के आदेश पर बड़े स्तर पर कार्रवाई आरंभ की गई है। सभी एसएचओ और एसडीएम के साथ ही खनन विभाग की टीम ने अभियान आरंभ कर दिया। रात होते ही सक्रिय हो रह खनन माफिया के खिलाफ एक सप्ताह का विशेष अभियान आरंभ किया गया है।

    जिला खनन अधिकारी प्रशांत कुमार की टीम रात में पिलखुवा क्षेत्र में पहुंची। वहां पर बड़े स्तर पर अवैध खनन चल रहा था। टीम को देखते ही अवैध खनन कर रहे कामगार और माफिया के सदस्य भाग खड़े हुए। टीम ने तीन स्थानों पर डंपर को पकड़ लिया। इनको पिलखुवा थाना पुलिस को सौंप दिया गया।

    वहीं, दो स्थानों पर जेसीबी भी पकड़े गई है। पिलछे सप्ताह ही हाफिजपुर थाना क्षेत्र में और उससे पहले कपूरपुर पर अवैध खनन में लिप्त पकड़े गए थे।

    जिला खनन अधिकारी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी स्तर पर माफिया को सक्रिय नहीं होने दिया जाएगा।