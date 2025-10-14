दिवाली से पहले हापुड़ में पकड़ी गई पटाखों की बड़ी खेप, अवैध कारोबार के नेटवर्क को खंगाल रही पुलिस
हापुड़ पुलिस ने दीपावली से पहले नवज्योति कॉलोनी में एक घर पर छापा मारकर आठ लाख रुपये के अवैध पटाखे बरामद किए। आरोपी उमेश चंद्र को गिरफ्तार कर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। वह इन पटाखों को स्थानीय बाजारों में बेचने की योजना बना रहा था। पुलिस अब इस अवैध कारोबार के नेटवर्क को खंगाल रही है और नागरिकों से ग्रीन पटाखे खरीदने की अपील की है।
केशव त्यागी, हापुड़। दीपावली के त्योहार से ठीक पहले हापुड़ में थाना देहात पुलिस ने नवज्योति कॉलोनी में एक मकान से लगभग आठ लाख रुपयों के अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। इस मामले में आरोपी उमेश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
थाना देहात प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि सोमवार देर रात गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने पुलिस टीम के साथ नवज्योति कालोनी में उमेश चंद्र के घर पर छापेमारी की। सूचना थी कि उमेश चंद्र ने घर में भारी मात्रा में अवैध पटाखों का भंडारण किया हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उमेश को दबोच लिया और घर की तलाशी ली।
वहीं, तलाशी के दौरान घर के अंदर विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद किए गए, जिनमें कुछ ऐसे पटाखे भी शामिल हैं जो विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हो सकते हैं। जब्त किए गए पटाखों
यह भी पढ़ें- हापुड़ में मिलावट के खिलाफ अभियान, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तेल टैंकर सीज किया, रसगुल्ले कराए नष्ट
की अनुमानित बाजार कीमत लगभग आठ लाख लाख रुपये आंकी गई है।
अवैध भंडारण और बिक्री की योजना
जांच में पता चला कि उमेश चंद्र के पास इन पटाखों को रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। आरोपित इन पटाखों को दीपावली के दौरान स्थानीय बाजारों में बेचने की योजना बना रहा था। यह अवैध कारोबार न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरण और जनसुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति है।
कारोबार का नेटवर्क खंगाल रही पुलिस
पूछताछ में उमेश चंद्र ने बताया कि वह इन पटाखों को कहीं और से खरीदकर हापुड़ में लाया था। पुलिस अब इस अवैध कारोबार के नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि पटाखों की आपूर्ति के स्रोत और अन्य संलिप्त लोगों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की कि वह केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ग्रीन पटाखे खरीदें और अवैध पटाखों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।