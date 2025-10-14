दिवाली से पहले हापुड़ में पकड़ी गई पटाखों की बड़ी खेप, अवैध कारोबार के नेटवर्क को खंगाल रही पुलिस

केशव त्यागी, हापुड़। दीपावली के त्योहार से ठीक पहले हापुड़ में थाना देहात पुलिस ने नवज्योति कॉलोनी में एक मकान से लगभग आठ लाख रुपयों के अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। इस मामले में आरोपी उमेश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

थाना देहात प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि सोमवार देर रात गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने पुलिस टीम के साथ नवज्योति कालोनी में उमेश चंद्र के घर पर छापेमारी की। सूचना थी कि उमेश चंद्र ने घर में भारी मात्रा में अवैध पटाखों का भंडारण किया हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उमेश को दबोच लिया और घर की तलाशी ली।