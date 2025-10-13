Language
    हापुड़ में मिलावट के खिलाफ अभियान, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तेल टैंकर सीज किया, रसगुल्ले कराए नष्ट

    By Dharampal Arya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:16 PM (IST)

    हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने मावा, पनीर, मिठाई, रसगुल्ला और तेल की जांच की। एक टैंकर में मिलावटी तेल मिलने पर उसे सीज कर दिया गया, जिसकी कीमत 7 लाख रुपये थी। इसके अतिरिक्त, गंदगी वाले 180 किलो रसगुल्ले भी नष्ट किए गए।

    खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को दिनभर छापामार अभियान चलाया।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को दिनभर छापामार अभियान चलाया। इस दौरान, मावा, पनीर, मिठाई, रसगुल्ला और खाद्य तेलों की जांच की गईं। प्रारंभिक जांच में टैंकर में भरे तेल में गड़बड़ी पाई गई। जिसके चलते करीब सात लाख रुपये कीमत के तेल से भरा टैंकर सीज कर दिया गया। वहीं रसगुल्ले में मक्खियों और गंदगी की भरमार के चलते नष्ट करा दिया गया। छापामार अभियान अभी जारी रहेगा।

    सहायक आयुक्त-2 सुनील कुमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा रझैटी गांव में राजेश कुमार स्वीट्स की दुकान पर छापा मारकर मावे का नमूना लिया गया। उसको जांच के लिए भेज दिया गया है। यह मावा काफी पुराना प्रतीत हो रहा था। इसको छीप फ्रीजर में रखा गया था। मावे में से बदबू आ रही थी। दुकानदार इसकी मिठाई तैयार करके दीपावली पर बिक्री करने की फिराक में था। मौके पर टीम द्वारा लगभग 360 किग्रा मावा गड्ढा खुदवा कर नष्ट करा दिया गया। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरपी गुप्ता, प्रियंक श्रीवास्तव और सहरिश सादात शामिल रहे।

    इसके साथ ही टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर में छापा मारकर सोयाबीन के रिफाइंड आयल का टैंकर रोककर नमूना जांच हेतु लिया गया। इस तेल की मौके पर तात्कालिक जांच की गई। प्रारंभिक जांच में तेल में मिश्रण होने के संकेत मिले हैं। जिसके चलते 6000 लीटर तेल से भरे टैंकर को सीज कर दिया गया। इसमें भरे तेल की कीमत 7.20 लाख रुपये है! टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज राय, आरपी गुप्ता, और सहरिश सादात खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल रहे।

    इनके बाद शिकायत के आधार पर टीम ने गांव परतापुर में छापा मारकर सफेद रसगुल्ले का नमूना लिया। रसगुल्ला में गंदगी और मक्खियों की भरमार पाए जाने पर लगभग 180 किलो रसगुल्ला को नष्ट कराया गया। जिसकी कीमत करीब 21,600 रुपये है। वहीं संबंधित दुकानदार को इंप्रूवमेंट नोटिस भी जारी किया गया है। टीम म्ैँ प्रियंक श्रीवास्तव व आरपी गंगवार शामिल रहे।