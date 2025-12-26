हापुड़: NH-09 पर 85 लाख की दिनदहाड़े लूट का खुलासा, SWAT टीम ने 6 बदमाशों को दबोचे, 62 लाख कैश बरामद
जागरण संवाददाता, हापुड़। पुलिस ने आखिरकार 15 दिसंबर को जिले में दिल्ली-लखनऊ हाईवे-09 पर हुई 85 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट का खुलासा कर दिया है। जिला SWAT टीम और पिलखुवा थाने की एक जॉइंट टीम ने छह अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लूटी गई रकम में से 62 लाख रुपये कैश, अपराध में इस्तेमाल की गई कार और मोटरसाइकिल, एक अवैध पिस्टल और मोबाइल फोन उनसे बरामद किए गए हैं।
गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अमरोहा जिले के सुल्तानपुर के अदनान, शावेज और नावेद, अकबरपुर पट्टी के ललित और हापुड़ के सिंभावली थाने के तहत खगोई गांव के जीशान के रूप में हुई है।
बता दें कि कुछ दिन पहले, पिलखुवा पुलिस स्टेशन इलाके में NH-09 पर, मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े एक पशु आहार व्यापारी के अकाउंटेंट से 85 लाख रुपये लूट लिए और फरार हो गए। बदमाशों ने यह लूट तब की जब अकाउंटेंट अपनी मोटरसाइकिल से गाजियाबाद जा रहा था।
पहले बदमाशों ने अकाउंटेंट की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, और फिर लूट को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही ASP विनीत भटनागर और पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने अपराधियों को खोजने के लिए कई टीमें लगाईं।
गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी के रहने वाले और दादूपुर खटाना गांव के निवासी अकाउंटेंट गोपाल सोमवार को पेमेंट लेने के लिए हापुड़ आए थे। उन्होंने एक व्यापारी से 50 लाख रुपये और दूसरे से 35 लाख रुपये इकट्ठा किए थे।
