नूरपुर गोलीकांड: फायरिंग में घायल हुए युवक ने उपचार के दौरान तोड़ा दम, पुलिस ने चौथे हत्यारोपी को दबोचा
हापुड़ के नूरपुर गांव में ट्रैक्टर-बुग्गी विवाद में हुई फायरिंग में शामिल चौथे हत्यारोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाबूगढ़ पुलिस ने बछलौता अंड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव नूरपुर में 16 नवंबर की रात ट्रैक्टर-बुग्गी के रास्ता देने को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। एक पक्ष की ओर से छत पर चढ़कर लाइसेंसी और अवैध हथियारों से की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
वहीं, घायलों में शामिल युवक आयुष की दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में वांछित चौथे हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि 16 नवंबर की दोपहर अमन बुग्गी से गांव जा रहा था, जब संजय के ट्रैक्टर ने रास्ता रोका। ट्रैक्टर हटाने की बात पर अर्पित ने अमन से मारपीट की। रात साढ़े आठ बजे आरोपितों ने जगदीश को घेरकर पीटा। बचाव में आए परिवार पर छत से फायरिंग की गई।
बताया गया कि घायलों में आयुष, निखिल, अनुज, रवि, विजय, संत सिंह, आकाश और माही शामिल थे। आयुष और रवि को दिल्ली रेफर किया गया था, जहां आयुष की मौत हो गई।
पीड़ित पक्ष के सुंदर की तहरीर पर पुलिस ने संजय, अर्पित, श्रवण, प्रेमपाल, अक्षय, अमित, भूरे समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित पक्ष ने गांव के ग्राम प्रधान पदम सिंह और जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर अजीत पर घटना की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है।
पुलिस ने अब तक बड़ी कार्रवाई करते हुए चौथे आरोपित भूरे उर्फ तुषार को बछलौता अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले प्रेमपाल उर्फ पिन्नू, संजय और अर्पित को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। फरार चल रहे अन्य हत्यारोपितों की तलाश जारी है और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।
