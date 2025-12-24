नूरपुर गोलीकांड: फायरिंग में घायल हुए युवक ने उपचार के दौरान तोड़ा दम, पुलिस ने चौथे हत्यारोपी को दबोचा

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव नूरपुर में 16 नवंबर की रात ट्रैक्टर-बुग्गी के रास्ता देने को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। एक पक्ष की ओर से छत पर चढ़कर लाइसेंसी और अवैध हथियारों से की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, घायलों में शामिल युवक आयुष की दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में वांछित चौथे हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि 16 नवंबर की दोपहर अमन बुग्गी से गांव जा रहा था, जब संजय के ट्रैक्टर ने रास्ता रोका। ट्रैक्टर हटाने की बात पर अर्पित ने अमन से मारपीट की। रात साढ़े आठ बजे आरोपितों ने जगदीश को घेरकर पीटा। बचाव में आए परिवार पर छत से फायरिंग की गई।